Ермак заявил о несогласии Украины на заморозку конфликта

Киев не согласится на вариант заморозки конфликта, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время пресс-конференции по итогам встречи, посвященной украинской «формуле мира», которая прошла в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.

«Президент, его команда, мы никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Это неприемлемо для украинского общества, и, конечно, для президента и его команды», — сказал он.

Ермак сообщил, что участники встречи «едины в главных принципах», но по некоторым вопросам у них не было единой позиции, например, о переговорах с Россией. «Некоторые говорят, что надо немедленно садиться за стол переговоров, и мы очень четко объясняем, почему сейчас это неприемлемо», — сказал он.

Во встрече, которая началась утром воскресенья, 14 января, приняли участие советники по безопасности из 81 страны, а также сотрудники международных организаций. На ней не присутствовали представители России и Китая. Информированный источник агентства Keystone-SDA из правительства Швейцарии рассказал, что она станет последней, поскольку «нельзя обсуждать этот план годами».

8 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью испанской газете El Pais, что союзники не склоняют Киев к ведению переговоров с Москвой. Дипломат отметил, что такой вариант никто не «может осмелиться положить на стол».

В конце декабря 2023 года Зеленский заявлял о неактуальности вопроса переговоров с Россией, ссылаясь на «формулу мира», вокруг которой, по его мнению, должны объединиться «все государства». В ноябре президент Украины отверг возможность ведения с Москвой переговоров, предметом которых станут территориальные уступки.

Москва неоднократно говорила о готовности к переговорам с Киевом. В июле 2023 года президент Владимир Путин сказал, что Россия готова искать способы мирного урегулирования, а «мяч на стороне» Украины. В сентябре Путин подчеркивал, что Москва не может прекратить боевые действия, пока Киев пытается наступать.