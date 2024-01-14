 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Ермак заявил о несогласии Украины на заморозку конфликта

Ермак заявил о несогласии Украины на заморозку конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине

Киев не согласится на вариант заморозки конфликта, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время пресс-конференции по итогам встречи, посвященной украинской «формуле мира», которая прошла в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.

«Президент, его команда, мы никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Это неприемлемо для украинского общества, и, конечно, для президента и его команды», — сказал он.

Ермак сообщил, что участники встречи «едины в главных принципах», но по некоторым вопросам у них не было единой позиции, например, о переговорах с Россией. «Некоторые говорят, что надо немедленно садиться за стол переговоров, и мы очень четко объясняем, почему сейчас это неприемлемо», — сказал он.

Во встрече, которая началась утром воскресенья, 14 января, приняли участие советники по безопасности из 81 страны, а также сотрудники международных организаций. На ней не присутствовали представители России и Китая. Информированный источник агентства Keystone-SDA из правительства Швейцарии рассказал, что она станет последней, поскольку «нельзя обсуждать этот план годами».

Швейцария исключила мир на Украине без «слова России»
Политика
Иньяцио Кассис

8 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью испанской газете El Pais, что союзники не склоняют Киев к ведению переговоров с Москвой. Дипломат отметил, что такой вариант никто не «может осмелиться положить на стол».

В конце декабря 2023 года Зеленский заявлял о неактуальности вопроса переговоров с Россией, ссылаясь на «формулу мира», вокруг которой, по его мнению, должны объединиться «все государства». В ноябре президент Украины отверг возможность ведения с Москвой переговоров, предметом которых станут территориальные уступки.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Москва неоднократно говорила о готовности к переговорам с Киевом. В июле 2023 года президент Владимир Путин сказал, что Россия готова искать способы мирного урегулирования, а «мяч на стороне» Украины. В сентябре Путин подчеркивал, что Москва не может прекратить боевые действия, пока Киев пытается наступать.

Теги
Украина Военная операция на Украине Андрей Ермак давосский форум переговоры
Материалы по теме
Зеленский предупредил о смерти украинских пенсионеров без помощи Запада
Политика
Зеленский увидел в прекращении огня пользу только для России
Политика
Зеленский прибыл в Литву и анонсировал визиты в Эстонию и Латвию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
В Пентагоне опровергли сообщения о новых ударах по Йемену Политика, 23:21
FT узнала о блокировке VPN-сервисов в Турции накануне местных выборов Политика, 23:03
Эстония не будет выдавать Украине мужчин призывного возраста Политика, 22:59
Ермак заявил о несогласии Украины на заморозку конфликта Политика, 22:57
Клубный дом на первой линии: где живут ультрахайнеты в Сочи РБК и Breeze Home, 22:32
Кирби заявил о переговорах с Израилем для снижения интенсивности атак Политика, 22:29
Концерт Лолиты в Новосибирске отменили Общество, 22:01
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Киев сообщил о подготовке соглашения по безопасности с США, Канадой и ФРГ Политика, 21:56
«Точный выразитель времени»: каким запомнят Рубинштейна Общество, 21:29
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» Спорт, 21:26
В ВСУ заявили о критической ситуации с личным составом Политика, 21:21
В Белгороде на улице поставили укрытия из бетона от обстрелов Политика, 21:20
Из чего складывается доход обычной семьи в России. Инфографика Экономика, 21:00
Хуситы заявили об ударе США и Британии на западе Йемена Политика, 20:49