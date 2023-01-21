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Рогов сообщил о продвижении российских сил на 7 км в Запорожской области

Рогов: за сутки российские войска продвинулись на 7 км в Запорожской области

Российские войска в Запорожской области за сутки продвинулись вперед на глубину около 7 км, заявил член главного совета областной администрации Владимир Рогов в телеграм-канале.

«За сутки наши войска продвинулись вперед на глубину около 7 км. В процессе окончательного освобождения не менее семи населенных пунктов», — написал Рогов.

Накануне, 20 января, он сообщил о резком усилении боевых действий в регионе. По его словам, российские войска вели огонь близ населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Нестерянка, Малые Щербаки и Каменское.

В тот же день в российском Минобороны заявили, что на запорожском направлении в ходе наступления был взят населенный пункт Лобковое. Кроме того, российские военные заняли Клещеевку в Донецкой народной республике.

19 января Рогов говорил о взятии под оперативный контроль четырех населенных пунктов у города Орехов (находится в 60 км от подконтрольного Украине города Запорожья).

Рогов сообщил о продвижении российских сил на 7 км в Запорожской области
Рогов сообщил о продвижении российских сил на 7 км в Запорожской области

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