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Рогов заявил о взятии под контроль четырех населенных пунктов в Запорожье

Рогов: ВС России взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта в Запорожье
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские силы взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта у города Орехов в Запорожской области, сообщил ТАСС член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

«Четыре населенных пункта взяты под оперативный контроль в ближайшем пригороде к Орехову. Это локальный успех», — сказал он.

Ранее 19 января Рогов сообщил о российском «локальном наступлении» в районе города Орехов, который находится в 60 км от подконтрольного Украине города Запорожья. Минобороны России о наступательных действиях в районе Орехова пока не сообщало.

Материал дополняется.
 

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