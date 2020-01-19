Медведев указал на главную нерешенную правительством задачу

По его словам, предыдущему правительству не удалось в полной мере обеспечить рост реальных доходов населения

Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью «Первому каналу» рассказал, что в целом доволен тем, как работало правительство под его руководством, однако нерешенные вопросы все же остались.

«Прямо скажу, что как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти», — сказал он.

По его словам, предыдущему правительству не удалось в полной мере обеспечить рост реальных доходов населения, поэтому это должно стать ключевой задачей для нового кабмина под руководством Михаила Мишустина.

Медведев подчеркнул, что работа первого правительства, которое он возглавил, началась, когда Россию накрыла волна финансового кризиса и санкций после присоединения Крыма, что серьезно ударило по бюджету страны. Несмотря на это, в качестве достижений своего состава правительства Медведев назвал снижение инфляции до 3% и реализацию программы импортозамещения. «Я этой работой доволен. Мы обсуждали это и с президентом страны», — заключил он.