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Медведев указал на главную нерешенную правительством задачу

По его словам, предыдущему правительству не удалось в полной мере обеспечить рост реальных доходов населения
Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью «Первому каналу» рассказал, что в целом доволен тем, как работало правительство под его руководством, однако нерешенные вопросы все же остались.

«Прямо скажу, что как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти», — сказал он.

По его словам, предыдущему правительству не удалось в полной мере обеспечить рост реальных доходов населения, поэтому это должно стать ключевой задачей для нового кабмина под руководством Михаила Мишустина.

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Медведев подчеркнул, что работа первого правительства, которое он возглавил, началась, когда Россию накрыла волна финансового кризиса и санкций после присоединения Крыма, что серьезно ударило по бюджету страны. Несмотря на это, в качестве достижений своего состава правительства Медведев назвал снижение инфляции до 3% и реализацию программы импортозамещения. «Я этой работой доволен. Мы обсуждали это и с президентом страны», — заключил он.

15 января Медведев объявил о решении кабмина в полном составе уйти в отставку. По его словам, данная мера необходима для того, чтобы дать президенту возможность «принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию». Новым премьер-министром указом главы государства стал Михаил Мишустин, с 2010 года руководивший Федеральной налоговой службой. Медведев, в свою очередь, приняв предложение Путина, был назначен замглавы Совета безопасности.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Дмитрий Медведев, отставка правительства
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