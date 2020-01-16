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Отставка правительства Медведева ,  
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Мишустин заявил о личной ответственности кабмина за достижение наццелей

Все члены нового правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей. Об этом заявил кандидат в премьер-министры России Михаил Мишустин на заседании Госдумы, трансляцию которого ведет телеканал РБК.

«Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития», — сказал Мишустин. Он также добавил, что в случае своего избрания на пост премьер-министра страны, он намерен ориентировать новый состав правительства на тесное партнерство с парламентом.

Мишустин представил Госдуме свою программу на посту премьера. Главное
Политика

Михаил Мишустин — действующий глава Федеральной налоговой службы. Его кандидатуру на пост премьер-министра России выдвинул президент страны Владимир Путин после отставки правительства во главе с Медведевым 15 января. 

Во время своего выступления в Госдуме 16 января Мишустин представил депутатам свою программу.

Среди приоритетных задач нового правительства он назвал заботу о детях и семье, создание новых рабочих мест, повышение благосостояния граждан, стимулирование цифровизации реального сектора экономики. Мишустин также отметил, что негативно относится к инициативе депутатов о списании долгов россиян по кредитам. По его словам, такое решение может привести к банкротству банков.

Теги: Михаил Мишустин, премьер-министр
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