Мишустин заявил о личной ответственности кабмина за достижение наццелей

Все члены нового правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей. Об этом заявил кандидат в премьер-министры России Михаил Мишустин на заседании Госдумы, трансляцию которого ведет телеканал РБК.

«Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития», — сказал Мишустин. Он также добавил, что в случае своего избрания на пост премьер-министра страны, он намерен ориентировать новый состав правительства на тесное партнерство с парламентом.

Михаил Мишустин — действующий глава Федеральной налоговой службы. Его кандидатуру на пост премьер-министра России выдвинул президент страны Владимир Путин после отставки правительства во главе с Медведевым 15 января.

Во время своего выступления в Госдуме 16 января Мишустин представил депутатам свою программу.