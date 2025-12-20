Зеленский рассказал об идее США по общим переговорам с Россией и Европой

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

США предлагают прямые переговоры с Украиной, Россией и Европой, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с португальским премьер-министром.

Он пояснил, что сегодня состоялась встреча главы переговорной делегации Рустема Умерова с представителями США.

«Они предложили такой формат, насколько я понимаю: Украина, Америка, русские, и, так как там есть представители Европы, то и, наверное, Европы. Почему говорю «наверное» — ну было бы логично провести такую общую встречу», — сказал Зеленский.

Однако он отмеил, что такие переговоры целесообразно проводить только после понимания результатов диалога между Киевом и Вашингтоном.

После встречи с украинской стороной

Соединенные Штаты также планируют отдельные переговоры с представителями России, сообщил украинский лидер.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров сообщил, что 19 декабря в Майами начнется новый раунд консультаций между украинской и американской сторонами. После полуночи 20 декабря он написал в телеграм-канале, что встреча с американскими и европейскими партнерами завершилась. «Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время», — рассказал Умеров.

На этих выходных в Майами также ожидаются переговоры между представителями США и России, писали Politico и Axios. Российскую делегацию, как предполагается, возглавит спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, американцев будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

В субботу утром Дмитриев сообщил в X, что отправился в Майами.

Как пояснял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва готовит контакты с Вашингтоном, чтобы понять, насколько изменился американский мирный план после согласования с Киевом.

Сначала мирный план США состоял из 28 пунктов, однако по итогам консультаций с европейцами и украинцами был значительно переработан и сокращен до 20 пунктов. 2 декабря Уиткофф и Кушнер в Москве представили Владимиру Путину промежуточную версию документа.

Путин накануне в ходе прямой линии заявил, что США предлагали пойти на определенные компромиссы. По его словам, на саммите на Аляске он говорил, что для Москвы «это будут непростые решения», но она согласна с предлагаемыми компромиссами. На встрече в Анкоридже Россия «согласовала и практически согласилась» с американскими предложениями, поэтому говорить о том, что Россия что-то отвергает, «абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований», сказал президент.