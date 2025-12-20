Дмитриев сообщил, что направляется в Майами
Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев отправился в Майами. Об этом он написал в X.
«На пути в Майами. Пока разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США по Украине, я вспомнил об этом видео с моего предыдущего визита — свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи», — написал Дмитриев.
Свою публикацию глава РФПИ дополнил видео, на котором видно морское побережье — над водой и береговой линией нависают тучи, сквозь которые пробиваются солнечные лучи.
О визите спецпредставителя президента в Майами ранее сообщил Reuters со ссылкой на источник.
В Соединенных Штатах Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. По данным источника агентства, трехсторонних контактов с участием украинской стороны не запланировано.
Ранее в США завершилась встреча украинской делегации с американскими и европейскими партнерами. Как сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, с представителями США была достигнута договоренность о дальнейших планах и продолжении совместной работы. По информации Axios, США на встрече должен был представлять Уиткофф.
О запланированных на 20–21 декабря переговорах между представителями США и России, ранее сообщило Politico. По данным издания, в ходе встречи Вашингтон представит российской стороне результаты последнего раунда переговоров с Киевом.
