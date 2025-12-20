 Перейти к основному контенту
Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Мирный план по Украине⁠,
0

Дмитриев сообщил, что направляется в Майами

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Максим Шеметов / Reuters / ТАСС)

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев отправился в Майами. Об этом он написал в X.

«На пути в Майами. Пока разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США по Украине, я вспомнил об этом видео с моего предыдущего визита — свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи», — написал Дмитриев.

Свою публикацию глава РФПИ дополнил видео, на котором видно морское побережье — над водой и береговой линией нависают тучи, сквозь которые пробиваются солнечные лучи.

Кремль сообщил о подготовке контактов с США по мирному плану
Политика
Дмитрий Песков

О визите спецпредставителя президента в Майами ранее сообщил Reuters со ссылкой на источник.

В Соединенных Штатах Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. По данным источника агентства, трехсторонних контактов с участием украинской стороны не запланировано.

Ранее в США завершилась встреча украинской делегации с американскими и европейскими партнерами. Как сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, с представителями США была достигнута договоренность о дальнейших планах и продолжении совместной работы. По информации Axios, США на встрече должен был представлять Уиткофф. 

О запланированных на 20–21 декабря переговорах между представителями США и России, ранее сообщило Politico. По данным издания, в ходе встречи Вашингтон представит российской стороне результаты последнего раунда переговоров с Киевом.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Кирилл Дмитриев США Майами переговоры мирный план
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года

