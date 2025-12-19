Умеров сообщил, когда начнутся переговоры Украины и США в Майами

Рустем Умеров (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Новый раунд консультаций между украинской и американской сторонами стартует в США в пятницу, 19 декабря, написал секретарь СНБО Украины Рустем Умеров в своем телеграм-канале.

«Настроены конструктивно. Провели предварительные консультации с европейскими коллегами и готовимся к дальнейшим разговорам с американской стороной», — написал он.

В состав украинской делегации также входит начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Кроме того, на встрече будут присутствовать представители европейских стран, написал секретарь СНБО. Журналист Axios Барак Равид сообщил, что переговоры пройдут 19 декабря в Майами. В них будут участвовать советники лидеров Германии, Франции и Великобритании по национальной безопасности.

Равид добавил, что в переговорах будут участвовать министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани. DPA подтвердила, что также во встрече примет участие советник канцлера Германии Фридриха Мерца по внешнеполитическим вопросам Гюнтер Зауттер. С американской стороны во встрече примет участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Умеров сообщил, что по итогам консультаций украинская делегация направит президенту Владимиру Зеленскому доклад.

По сведениям Politico, в эти выходные, 20–21 декабря, ожидаются также переговоры в Майами между представителями США и России — Уиткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

В Кремле заявили, что Москва готовится к контактам с Вашингтоном, чтобы понять, насколько изменился план урегулирования конфликта после согласования с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут от Вашингтона сформированную позицию по итогам дискуссии с Киевом и ЕС в первой половине декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова вести мирные переговоры по Украине.