Военная операция на Украине⁠,
0

Умеров сообщил, когда начнутся переговоры Украины и США в Майами

Умеров: переговоры Украины и США в Майами начнутся 19 декабря
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Новый раунд консультаций между украинской и американской сторонами стартует в США в пятницу, 19 декабря, написал секретарь СНБО Украины Рустем Умеров в своем телеграм-канале.

«Настроены конструктивно. Провели предварительные консультации с европейскими коллегами и готовимся к дальнейшим разговорам с американской стороной», — написал он.

В состав украинской делегации также входит начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Кроме того, на встрече будут присутствовать представители европейских стран, написал секретарь СНБО. Журналист Axios Барак Равид сообщил, что переговоры пройдут 19 декабря в Майами. В них будут участвовать советники лидеров Германии, Франции и Великобритании по национальной безопасности.

Axios анонсировал визит советников глав ЕС в США на переговоры по Украине
Политика
Стивен Уиткофф

Равид добавил, что в переговорах будут участвовать министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани. DPA подтвердила, что также во встрече примет участие советник канцлера Германии Фридриха Мерца по внешнеполитическим вопросам Гюнтер Зауттер. С американской стороны во встрече примет участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Умеров сообщил, что по итогам консультаций украинская делегация направит президенту Владимиру Зеленскому доклад.

По сведениям Politico, в эти выходные, 20–21 декабря, ожидаются также переговоры в Майами между представителями США и России — Уиткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

В Кремле заявили, что Москва готовится к контактам с Вашингтоном, чтобы понять, насколько изменился план урегулирования конфликта после согласования с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут от Вашингтона сформированную позицию по итогам дискуссии с Киевом и ЕС в первой половине декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова вести мирные переговоры по Украине.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Рустем Умеров США Украина ЕС переговоры Майами
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года

