Рубио заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Конфликт можно завершить только путем дипломатического урегулирования, которое предполагает, что обе стороны что-то отдают и что-то приобретают, считает Рубио

Марко Рубио (Фото: Kevin Mohatt / Reuters)

Конфликт на Украине можно завершить только путем дипломатического урегулирования, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции об итогах года. Трансляцию ведет Госдеп на YouTube-канале.

По его словам, дипломатический путь предполагает, что обе стороны конфликта что-то отдают и что-то приобретают. Задача США — понять, что Россия и Украина могут потерять и что они ожидают получить, говорит Рубио. Решение будет за Москвой и Киевом, Вашингтон выполняет роль посредника, добавил он.

«Эти [переговоры] не о навязывании сделки кому-либо, а об определении, что обе стороны ожидают получить и что обе стороны готовы отдать, и понять, можем ли мы совместить две эти позиции. <...> Я думаю, мы добились прогресса, но еще многое нужно сделать. Очевидно, что сложнейшие проблемы всегда [решаются] последними», — подчеркнул Рубио.

Американский лидер Дональд Трамп накануне заявил, что мирный процесс «к чему-то приближается». По его словам, Россия может изменить позицию из-за нежелания Украины идти на компромиссы. Трамп выразил надежду, что Киев «будет действовать быстро».

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Вашингтон предлагал Москве пойти на определенные компромиссы. По его словам, на саммите на Аляске он говорил, что «для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны». На встрече в Анкоридже Россия «согласовала и практически согласилась» с предложениями Трампа, поэтому говорить о том, что Москва что-то отвергает, «абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований», сказал Путин.

В четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Москва готовит контакты с Вашингтоном, чтобы понять, насколько изменился американский мирный план после согласования с Киевом. По данным Politico, переговоры между США и Россией могут пройти в выходные, 20–21 декабря, в Майами.

Новый раунд консультаций между Украиной и Соединенными Штатами начинается в пятницу, 19 декабря, сообщил, в свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. По информации журналиста Axios Барака Равида, они пройдут в Майами, в них будут участвовать советники лидеров Германии, Франции и Великобритании по национальной безопасности.