 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Мирный план по Украине⁠,
0

В США завершились переговоры Умерова с американцами и европейцами

Умеров: переговоры украинской и американской сторон в США завершились
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Переговоры Украины с американскими и европейскими партнерами завершились, стороны договорились о дальнейших шагах. Об этом секретарь СНБО Украины Рустем Умеров в своем телеграм-канале.

«Завершили встречу в США с американскими и европейскими партнерами. <...> Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время», — написал Умеров.

Он добавил, что президента Украины Владимира Зеленского проинформировали об итогах встречи.

Умеров сообщил, когда начнутся переговоры Украины и США в Майами
Политика
Рустем Умеров

В пятницу, 19 декабря, Умеров в своем телеграм-канале анонсировал новый раунд консультаций между украинской и американской сторонами. В состав украинской делегации также вошел начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Глава СНБО добавил, что на встрече будут представители европейских стран.

До этого журналист Axios Барак Равид сообщил, что переговоры пройдут 19 декабря в Майами. По его данным, во встрече примут участие советники лидеров Германии, Франции и Великобритании по национальной безопасности, а также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.

Как писало ранее Politico, на 20–21 декабря запланированы переговоры между представителями США и России. По информации издания, в Майами встретятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Рустем Умеров США Украина переговоры Майами
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Axios анонсировал визит советников глав ЕС в США на переговоры по Украине
Политика
Politico узнало о запланированных на выходные переговорах США и России
Политика
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане США по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
WSJ назвала пять препятствий для мира между Россией и Украиной Политика, 03:17
Fox News узнал, что США атаковали 70 объектов ИГИЛ в Сирии Политика, 02:47
Трамп заявил, что Дамаск поддержал удары США по ИГИЛ в Сирии Политика, 02:18
В США завершились переговоры Умерова с американцами и европейцами Политика, 02:00
TMZ узнал, что сын убитого режиссера Райнера страдает шизофренией Общество, 01:48
Глава Пентагона объявил об операции против ИГИЛ в Сирии Политика, 01:36
Рубио заявил, что Украина получает от США оружие, а Россия — санкции Политика, 01:04
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Глава МИД Индии назвал число завербованных в армию России индийцев Политика, 01:00
В Херсоне начались перебои с электроснабжением Политика, 00:39
Китайского ученого обвинили в контрабанде кишечной палочки в США Политика, 00:32
Сына посла Украины в Болгарии задержали в Вене по подозрению в убийстве Политика, 00:31
Минюст США опубликовал материалы по делу Эпштейна Политика, 00:10
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10