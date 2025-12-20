В США завершились переговоры Умерова с американцами и европейцами

Умеров: переговоры украинской и американской сторон в США завершились

Переговоры Украины с американскими и европейскими партнерами завершились, стороны договорились о дальнейших шагах. Об этом секретарь СНБО Украины Рустем Умеров в своем телеграм-канале.

«Завершили встречу в США с американскими и европейскими партнерами. <...> Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время», — написал Умеров.

Он добавил, что президента Украины Владимира Зеленского проинформировали об итогах встречи.

В пятницу, 19 декабря, Умеров в своем телеграм-канале анонсировал новый раунд консультаций между украинской и американской сторонами. В состав украинской делегации также вошел начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Глава СНБО добавил, что на встрече будут представители европейских стран.

До этого журналист Axios Барак Равид сообщил, что переговоры пройдут 19 декабря в Майами. По его данным, во встрече примут участие советники лидеров Германии, Франции и Великобритании по национальной безопасности, а также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.

Как писало ранее Politico, на 20–21 декабря запланированы переговоры между представителями США и России. По информации издания, в Майами встретятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.