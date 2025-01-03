Сотрудники полтавского военкомата сломали ногу мужчине

В Полтавской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) сломали ногу мужчине, сообщило издание «Страна» в своем телеграм-канале.

Информацию об инциденте обнародовала местная жительница Светлана Соломашенко, опубликовав ролик, на котором видно, как мужчину со сломанной конечностью укладывают в карету скорой помощи.

В сообщении говорится, что полтавские СМИ запросили комментарий от областного ТЦК, но получили отказ. Полиция сообщила о зарегистрированном по этому поводу обращении.

31 декабря другой мужчина умер в больнице из-за избиения военным ВСУ в военкомате в Сумской области. Он получил черепно-мозговую травму.

До этого он позвонил своей сожительнице с незнакомого номера и сказал, что его забрали в военкомат и собираются отправить в зону боевых действий. На следующий день родственники дозвонились на этот номер, им сообщили, что мужчине стало плохо из-за употребления алкоголя и его отвезли в больницу. Позднее сожительница обнаружила его в больнице Сумской области в состоянии комы.

Полиция заявила, что мужчина скончался после избиения военным. Его обвинили по ч.1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины — убийство, совершенное по неосторожности. По ней грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

С начала боевых действий на Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, их продлевают каждые три месяца. Весной власти ужесточили требования по мобилизации: в частности, снизили минимальный возраст призыва с 27 до 25 лет, отменили категорию «ограниченно годен к службе» и обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в ТЦК.