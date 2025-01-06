На фоне нехватки мобилизованных, о которых неоднократно сообщали украинские власти, в Сети все чаще появляются кадры, на которых работники ТЦК запихивают людей в «бусики» — микроавтобусы. Отсюда и сленговое название слова года

Фото: OOTCKSP / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Неологизм «бусификация» стал словом 2024 года на Украине по версии коллегии словаря современного украинского языка и сленга «Мыслово».

«Бусификация» — сленговое название принудительной мобилизации, когда работники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) запихивают пойманных мужчин в микроавтобус — «бусик» (bus — англ.).

«Неологизм, обозначающий принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре, находился в центре общественного внимания прошедшего года. Термин указывает на проблемы с мобилизацией, когда количественные показатели преобладают над качественными», — говорится в сообщении коллегии.

Конкуренцию «бусификации», составили также СЗЧ — «самовольное оставление части», МСЭК — «медико-социальная экспертиза», «курская операция», «усталость» и «переговоры».

24 февраля 2022 года на Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Однако в последние годы украинские власти неоднократно сообщали о недоборе, а президент Владимир Зеленский также говорил о требовании военных дополнительно мобилизовать 450–500 тыс. человек. На фоне нехватки людей прошлой весной на Украине был снижен призывной возраст с 27 до 25 лет, отменена категория ограниченно годных, всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали иметь при себе военный билет, а военнообязанных — обновить данные в военкоматах.

На этом фоне украинские СМИ начали писать об участившихся случаях принудительной мобилизации, когда некоторым мужчинам сотрудники ТЦК ломают ноги или руки, а другие умирают после избиений. Ранее сегодня The Washington Post (WP) со ссылкой на украинских и западных официальных лиц сообщила, что в 2024 году на Украине мобилизовали около 200 тыс. человек, что, однако, недостаточно из-за высоких потерь.

Президент России Владимир Путин еще в декабре отмечал, что гипотетическое снижение возраста мобилизации на Украине не окажет никакого влияния на ход боевых действий. Он также сравнил действия Киева с гитлеровской Германией, когда там создали гитлерюгенд (организованные в нацистской Германии молодежные организации. — РБК).