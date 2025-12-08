 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Сырский назвал мобилизацию ключевой задачей для усиления армии

Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Сырский
Александр Сырский (Фото: Ukrainian Presidentia / Global Look Press)

Украине необходимо усиливать обороноспособность и армию, при этом ключевой задачей является мобилизация и повышение качества подготовки новобранцев. Об этом в своем телеграм-канале написал главком ВСУ Александр Сырский.

«Ключевая точка приложения наших усилий — не «железо», а люди. Мобилизация, рекрутинг, новые контракты — а затем качественная подготовка. В подготовке личного состава мы не можем стоять на месте, а должны развиваться и двигаться вперед», — написал Сырский.

По его словам, срок базовой общей военной подготовки мобилизованных уже увеличен до 51 дня. Есть также профессиональная подготовка и период адаптации непосредственно в подразделениях.

Сырский назвал неприемлемым отказ Украины от территорий
Политика
Александр Сырский (слева) и Владимир Зеленский (справа)

Сырский считает, что этот процесс необходимо усовершенствовать. Особенно на этапе адаптации новобранцев в ходе базовой военной подготовки, поскольку именно в это время происходит большая часть самовольных оставлений части.

В ноябре «Би-би-си Украина» со ссылкой на данные офиса генпрокурора страны сообщило, что за октябрь украинскую армию самовольно покинули 21 тыс. человек

После начала боевых действий в феврале 2022 года на Украине была объявлена всеобщая мобилизация, под которую не попадали лишь мужчины младше 27 и старше 60 лет.

В 2024 году возрастной порог был снижен до 25 лет, однако острая нехватка личного состава в ВСУ сохранилась. В том же году на Украине призвали около 200 тыс. человек. В январе 2025 года Сырский сообщил, что мобилизация не закрывает потребности украинской армии.

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Александр Сырский ВСУ Украина мобилизация
Александр Сырский фото
Александр Сырский
военный, главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
