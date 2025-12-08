Сырский назвал мобилизацию ключевой задачей для усиления армии

Александр Сырский (Фото: Ukrainian Presidentia / Global Look Press)

Украине необходимо усиливать обороноспособность и армию, при этом ключевой задачей является мобилизация и повышение качества подготовки новобранцев. Об этом в своем телеграм-канале написал главком ВСУ Александр Сырский.

«Ключевая точка приложения наших усилий — не «железо», а люди. Мобилизация, рекрутинг, новые контракты — а затем качественная подготовка. В подготовке личного состава мы не можем стоять на месте, а должны развиваться и двигаться вперед», — написал Сырский.

По его словам, срок базовой общей военной подготовки мобилизованных уже увеличен до 51 дня. Есть также профессиональная подготовка и период адаптации непосредственно в подразделениях.

Сырский считает, что этот процесс необходимо усовершенствовать. Особенно на этапе адаптации новобранцев в ходе базовой военной подготовки, поскольку именно в это время происходит большая часть самовольных оставлений части.

В ноябре «Би-би-си Украина» со ссылкой на данные офиса генпрокурора страны сообщило, что за октябрь украинскую армию самовольно покинули 21 тыс. человек.

После начала боевых действий в феврале 2022 года на Украине была объявлена всеобщая мобилизация, под которую не попадали лишь мужчины младше 27 и старше 60 лет. В 2024 году возрастной порог был снижен до 25 лет, однако острая нехватка личного состава в ВСУ сохранилась. В том же году на Украине призвали около 200 тыс. человек. В январе 2025 года Сырский сообщил, что мобилизация не закрывает потребности украинской армии.