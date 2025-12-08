Сырский назвал мобилизацию ключевой задачей для усиления армии
Украине необходимо усиливать обороноспособность и армию, при этом ключевой задачей является мобилизация и повышение качества подготовки новобранцев. Об этом в своем телеграм-канале написал главком ВСУ Александр Сырский.
«Ключевая точка приложения наших усилий — не «железо», а люди. Мобилизация, рекрутинг, новые контракты — а затем качественная подготовка. В подготовке личного состава мы не можем стоять на месте, а должны развиваться и двигаться вперед», — написал Сырский.
По его словам, срок базовой общей военной подготовки мобилизованных уже увеличен до 51 дня. Есть также профессиональная подготовка и период адаптации непосредственно в подразделениях.
Сырский считает, что этот процесс необходимо усовершенствовать. Особенно на этапе адаптации новобранцев в ходе базовой военной подготовки, поскольку именно в это время происходит большая часть самовольных оставлений части.
В ноябре «Би-би-си Украина» со ссылкой на данные офиса генпрокурора страны сообщило, что за октябрь украинскую армию самовольно покинули 21 тыс. человек.
После начала боевых действий в феврале 2022 года на Украине была объявлена всеобщая мобилизация, под которую не попадали лишь мужчины младше 27 и старше 60 лет.
В 2024 году возрастной порог был снижен до 25 лет, однако острая нехватка личного состава в ВСУ сохранилась. В том же году на Украине призвали около 200 тыс. человек. В январе 2025 года Сырский сообщил, что мобилизация не закрывает потребности украинской армии.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили