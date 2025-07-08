Сырский: в мобилизации на Украине есть много проблемных вопросов

Сырский рассказал, что главное в ходе мобилизации на Украине

Продолжающийся конфликт с Россией требует от Украины мобилизации, но необходимо исправить ошибки, допущенные при рекрутинге в армию, заявил Сырский. Среди приоритетов он обозначил эффективную работу ПВО и поставки оружия ВСУ

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В процессе мобилизации на Украине «много проблемных вопросов», но главным остается обеспечение надлежащей подготовки военнослужащих и нормальное отношение к людям, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

«Война с таким противником требует проведения мобилизации и рекрутинга. На совещании проанализировали нарушение порядка призыва по мобилизации в нескольких регионах. Выявили ошибки и недостатки, которые должны быть проанализированы и исправлены», — написал Сырский в телеграм-канале.

Главком ВСУ отметил, что России удалось значительно увеличить количество личного состава, задействованного в боевых действиях, а также нарастить производство ракет и беспилотников. «Следовательно, мы должны прибегать к симметричным и асимметричным ходам, искать новые тактические и технологические решения», — подчеркнул он.

Среди приоритетных задач Сырский обозначил укрепление и повышение эффективности системы противовоздушной обороны, а также расширение возможностей поставок вооружения украинской армии. «Учитывая нестабильность международной ситуации, мы ищем новые способы получения и приобретения вооружений и военной техники, расширение возможности ее ремонта, модернизации дополнительных элементов защиты. Неизменное требование — развитие ударных дронов, компенсирующих часть артиллерийских снарядов», — добавил он.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в день ввода российских войск 24 февраля 2022 года. На фоне нехватки людей, о которой говорил в том числе президент Владимир Зеленский, на Украине был снижен призывной возраст с 27 до 25 лет, а также отменена категория ограниченно годных. Всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали иметь при себе военный билет, а военнообязанных — обновить данные в военкоматах.