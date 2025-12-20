Глава МИД Индии назвал число завербованных в армию России индийцев

Индии удалось вернуть 119 своих граждан, еще 50 продолжают участвовать в боевых действиях в рядах российской армии. Посольство России ранее отрицало участие в кампаниях по привлечению индийских граждан на военную службу

В конфликте на Украине участвовали 202 гражданина Индии. Об этом говорится в письменном ответе министра иностранных дел Индии Кирти Вардхан Сингха в парламент страны, пишет The Economic Times со ссылкой на документ.

Они были «завербованы в российские вооруженные силы», сообщил глава МИД. «Благодаря согласованным усилиям правительства 119 из них были досрочно уволены; по сообщениям российской стороны, 26 человек погибли, а семь числятся пропавшими без вести. Продолжаются усилия по досрочному увольнению 50 человек», — добавил он.

Министр сообщил, что ведомство оказало помощь в репатриации останков 10 умерших граждан Индии, а также в кремации двух погибших. «Образцы ДНК членов семей 18 индийцев, которые, как сообщается, погибли или пропали без вести, были переданы российским властям в попытке установить личности некоторых из погибших граждан Индии», — говорится в ответе.

Индийские власти утверждают, что их граждан привлекают к участию в боевых действиях на Украине через предложения о работе или обещания помочь с поступлением в российские вузы. В марте 2024 года Центральное бюро расследований Индии заявило о раскрытии сети вербовщиков, которые «заманивали» молодых людей с помощью «местных агентов» и соцсетей.

В июле того же года вопрос досрочного увольнения индийцев, «которые были введены в заблуждение при поступлении на службу», премьер Индии Нарендра Моди обсудил с российским президентом Владимиром Путиным. После этого МИД Индии сообщил, что из российской армии были уволены 45 граждан, еще 50 остаются на службе.

Российское посольство в Нью-Дели подчеркивало, что власти никогда не участвовали «ни в каких публичных или скрытых кампаниях, тем более в мошеннических схемах по привлечению граждан Индии на военную службу в России». Дипмиссия также настаивает, что с апреля 2024 года прием граждан некоторых иностранных государств, включая Индию, на службу в российскую армию был прекращен.