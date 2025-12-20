 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава МИД Индии назвал число завербованных в армию России индийцев

Глава МИД Индии Сингх: в армию России были завербованы 202 индийца
Сюжет
Военная операция на Украине
Индии удалось вернуть 119 своих граждан, еще 50 продолжают участвовать в боевых действиях в рядах российской армии. Посольство России ранее отрицало участие в кампаниях по привлечению индийских граждан на военную службу

В конфликте на Украине участвовали 202 гражданина Индии. Об этом говорится в письменном ответе министра иностранных дел Индии Кирти Вардхан Сингха в парламент страны, пишет The Economic Times со ссылкой на документ.

Они были «завербованы в российские вооруженные силы», сообщил глава МИД. «Благодаря согласованным усилиям правительства 119 из них были досрочно уволены; по сообщениям российской стороны, 26 человек погибли, а семь числятся пропавшими без вести. Продолжаются усилия по досрочному увольнению 50 человек», — добавил он.

Министр сообщил, что ведомство оказало помощь в репатриации останков 10 умерших граждан Индии, а также в кремации двух погибших. «Образцы ДНК членов семей 18 индийцев, которые, как сообщается, погибли или пропали без вести, были переданы российским властям в попытке установить личности некоторых из погибших граждан Индии», — говорится в ответе.

Моди попросил Путина уволить служащих в российской армии индийцев
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Индийские власти утверждают, что их граждан привлекают к участию в боевых действиях на Украине через предложения о работе или обещания помочь с поступлением в российские вузы. В марте 2024 года Центральное бюро расследований Индии заявило о раскрытии сети вербовщиков, которые «заманивали» молодых людей с помощью «местных агентов» и соцсетей.

В июле того же года вопрос досрочного увольнения индийцев, «которые были введены в заблуждение при поступлении на службу», премьер Индии Нарендра Моди обсудил с российским президентом Владимиром Путиным. После этого МИД Индии сообщил, что из российской армии были уволены 45 граждан, еще 50 остаются на службе.

Российское посольство в Нью-Дели подчеркивало, что власти никогда не участвовали «ни в каких публичных или скрытых кампаниях, тем более в мошеннических схемах по привлечению граждан Индии на военную службу в России». Дипмиссия также настаивает, что с апреля 2024 года прием граждан некоторых иностранных государств, включая Индию, на службу в российскую армию был прекращен.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева, Милена Костерева Милена Костерева
Индия военные погибшие наемничество Россия Украина

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
В Кении сообщили о возвращении попавших в зону боев на Украине граждан
Политика
Посольство заявило о фейковой вербовке иранцев в российскую армию
Политика
В ЮАР радиоведущей предъявили обвинение в вербовке в армию России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
TMZ узнал, что сын убитого режиссера Райнера страдает шизофренией Общество, 01:48
Глава Пентагона объявил об операции против ИГИЛ в Сирии Политика, 01:36
Рубио заявил, что Украина получает от США оружие, а Россия — санкции Политика, 01:04
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Глава МИД Индии назвал число завербованных в армию России индийцев Политика, 01:00
В Херсоне начались перебои с электроснабжением Политика, 00:39
Китайского ученого обвинили в контрабанде кишечной палочки в США Политика, 00:32
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Сына посла Украины в Болгарии задержали в Вене по подозрению в убийстве Политика, 00:31
Минюст США опубликовал материалы по делу Эпштейна Политика, 00:10
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Банки Армении и Сербии ужесточили проверки операций россиянПодписка на РБК, 00:00
Politico узнало, во сколько кредит Украине обойдется Евросоюзу Политика, 19 дек, 23:51
Туск рассказал о мнении в Польше, что не все украинцы ценят ее усилия Политика, 19 дек, 23:37
Число отравившихся в подмосковном пансионате достигло 30 Общество, 19 дек, 23:19