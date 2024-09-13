 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Индия сообщила об увольнении 45 своих граждан из российской армии

Сюжет
Военная операция на Украине
Индия договорилась об увольнении своих граждан из российской армии во время визита Моди в Москву. Ожидается решение еще по 50 мужчинам, сообщили в Нью-Дели
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / TACC
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / TACC

Из российской армии уволены 45 граждан Индии, еще 50 индийцев служат в российской армии, Нью-Дели добивается их увольнения. Об этом сообщил индийский МИД, передает NDTV.

Вопрос досрочного увольнения индийцев, «которые были введены в заблуждение при поступлении на службу», обсудил два месяца назад, в середине июля, премьер Индии Нарендра Моди с российским президентом Владимиром Путиным. В индийском МИДе тогда уточнили, что Москва согласилась, а в российской армии службу к тому моменту проходили от 35 до 50 граждан Индии, из них десять уже вернулись домой.

Весной индийские власти сообщили о раскрытии сети вербовщиков, которые «заманивали» граждан страны в Россию обещаниями работы, поступления в частные вузы и помощи с бесплатным продлением визы, а впоследствии у них отбирали паспорта и эти люди оказывались в зоне военных действий на Украине. Как уточняет NDTV, в такой ситуации оказались около ста граждан Индии и не менее четырех из них погибли.

Российская сторона подчеркивает, что не участвовала в каких-либо мошеннических схемах для набора индийцев. «Соответствующие ведомства обеих стран тесно координируют работу по скорейшему выявлению и увольнению граждан Индии, добровольно поступивших на военную службу в России. Все договорные обязательства и причитающиеся компенсационные выплаты будут выполнены в полном объеме», — заявляли в августе в российской дипмиссии.

МИД Индии называл тему воюющих граждан в этом конфликте очень беспокоящим вопросом. «Совершенно неприемлемо, чтобы какой-либо индиец был отправлен в зону конфликта и каким-либо образом был вынужден работать на конфликт, на армию», — сказал весной министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

Колумбия потребовала прекратить вербовку «для зарубежных войн»
Политика
Фото: Mario Tama / Getty Images

Среди погибших — 23-летний Хемил Мангукия, он был убит в районе Донецка, пишет The Hindu. Его отец Ашвинбхай Мангукия приехал в Россию, чтобы забрать тело сына и узнал, что может рассчитывать на получение компенсации и гражданства. «Что тут в Индии? Мы готовы переехать в Россию, если все сложится. Я готов отказаться от индийского гражданства», — сказал он. Индия не допускает двойного гражданства.

Заключать контракт с российской армией иностранцам разрешено с 2022 года. Таким гражданам и их родственникам предоставляют гражданство по упрощенной процедуре.

Вербовщики набирали мужчин из Индии с помощью интернета, в том числе YouTube. Как писала The Guardian, активно работу в качестве «военных помощников» рекламировал индийский рекрутер Фейсал Хан на канале Baba Vlogs с 300 тыс. подписчиков.

Исторически Индия веками активно привлекала мужчин из других стран для военной службы — сперва преимущественно арабских бойцов из-за хаоса средневековых междоусобиц, а затем европейских наемников, но именно конфликт России и Украины сделал ее «экспортером» военнослужащих, отмечает The Print.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

По Земле ударит облако солнечной плазмы

Российские военные освободили десять населенных пунктов в Курской области

Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона»

Акции конкурента Starlink за полгода выросли на 1300%

Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области

Астронавт-турист впервые вышел в открытый космос

Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Индия контрактники Военная операция на Украине Минобороны армия России
Нарендра Моди фото

Нарендра Моди

политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Материалы по теме
Власти Шри-Ланки рассказали об обманом завербованных воевать на Украину
Политика
Непальцам запретили работать в России и на Украине
Политика
Суд в Москве арестовал двух колумбийцев по подозрению в наемничестве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 100,39 (-0,35) Инвестиции, 12 сен, 18:02 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 91,11 (-0,16) Инвестиции, 12 сен, 18:02
Орловский губернатор сообщил о третьем сбитом за ночь беспилотникеПолитика, 10:46
Record узнала о запрете владельца португальского клуба на трансферы в РПЛСпорт, 10:37
Какие офисы в Москве еще поднимутся в ценеPro, 10:36
В России резко возросло число обходящих иммунитет вариантов коронавирусаОбщество, 10:32
Володин назвал страны НАТО участниками боевых действий на УкраинеПолитика, 10:28
Стармер исключил решение об ударах по России на встрече в Белом домеПолитика, 10:20
Роналду первым в истории набрал 1 млрд подписчиков в соцсетяхСпорт, 10:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Калужской области сообщил о работе оперслужб на месте падения дронаПолитика, 10:06
«Попал в идеальный шторм». Какие дивиденды заплатит «Норникель» за 2024-йPro, 10:03
В небе над Россией появилось северное сияние. ФоторепортажОбщество, 10:03 
Топ самых дорогих новичков РПЛСпорт, 10:02
Военкора Поддубного выписали из больницы после ранения в Курской областиПолитика, 10:01
Названы самые популярные направления России для аренды в бархатный сезонНедвижимость, 10:00
Ким Чен Ын поручил увеличить обогащение урана и готовиться к войнеПолитика, 09:55