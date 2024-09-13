Индия сообщила об увольнении 45 своих граждан из российской армии

Индия договорилась об увольнении своих граждан из российской армии во время визита Моди в Москву. Ожидается решение еще по 50 мужчинам, сообщили в Нью-Дели

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Из российской армии уволены 45 граждан Индии, еще 50 индийцев служат в российской армии, Нью-Дели добивается их увольнения. Об этом сообщил индийский МИД, передает NDTV.

Вопрос досрочного увольнения индийцев, «которые были введены в заблуждение при поступлении на службу», обсудил два месяца назад, в середине июля, премьер Индии Нарендра Моди с российским президентом Владимиром Путиным. В индийском МИДе тогда уточнили, что Москва согласилась, а в российской армии службу к тому моменту проходили от 35 до 50 граждан Индии, из них десять уже вернулись домой.

Весной индийские власти сообщили о раскрытии сети вербовщиков, которые «заманивали» граждан страны в Россию обещаниями работы, поступления в частные вузы и помощи с бесплатным продлением визы, а впоследствии у них отбирали паспорта и эти люди оказывались в зоне военных действий на Украине. Как уточняет NDTV, в такой ситуации оказались около ста граждан Индии и не менее четырех из них погибли.

Российская сторона подчеркивает, что не участвовала в каких-либо мошеннических схемах для набора индийцев. «Соответствующие ведомства обеих стран тесно координируют работу по скорейшему выявлению и увольнению граждан Индии, добровольно поступивших на военную службу в России. Все договорные обязательства и причитающиеся компенсационные выплаты будут выполнены в полном объеме», — заявляли в августе в российской дипмиссии.

МИД Индии называл тему воюющих граждан в этом конфликте очень беспокоящим вопросом. «Совершенно неприемлемо, чтобы какой-либо индиец был отправлен в зону конфликта и каким-либо образом был вынужден работать на конфликт, на армию», — сказал весной министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

Среди погибших — 23-летний Хемил Мангукия, он был убит в районе Донецка, пишет The Hindu. Его отец Ашвинбхай Мангукия приехал в Россию, чтобы забрать тело сына и узнал, что может рассчитывать на получение компенсации и гражданства. «Что тут в Индии? Мы готовы переехать в Россию, если все сложится. Я готов отказаться от индийского гражданства», — сказал он. Индия не допускает двойного гражданства.

Заключать контракт с российской армией иностранцам разрешено с 2022 года. Таким гражданам и их родственникам предоставляют гражданство по упрощенной процедуре.

Вербовщики набирали мужчин из Индии с помощью интернета, в том числе YouTube. Как писала The Guardian, активно работу в качестве «военных помощников» рекламировал индийский рекрутер Фейсал Хан на канале Baba Vlogs с 300 тыс. подписчиков.

Исторически Индия веками активно привлекала мужчин из других стран для военной службы — сперва преимущественно арабских бойцов из-за хаоса средневековых междоусобиц, а затем европейских наемников, но именно конфликт России и Украины сделал ее «экспортером» военнослужащих, отмечает The Print.