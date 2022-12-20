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Минобороны сообщило о трех сбитых украинских самолетах и двух вертолетах

Минобороны России: над ДНР сбиты два МиГ-29, один Су-25 и два Ми-8 ВВС Украины
Два МиГ-29, один Су-25 ВВС Украины, а также два вертолета Ми-8 российские авиация и ПВО сбили у населенных пунктов Степановка, Соледар, Тимофеевка и Северное. Также Минобороны сообщило об уничтожении пяти беспилотников
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили два самолета МиГ-29 ВВС Украины, говорится в сводке российского Минобороны.

«Истребительной авиацией ВКС в районах населенных пунктов Степановка и Белозерское Донецкой народной республики сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Тимофеевка ДНР сбит украинский вертолет Ми-8», — отмечается в сообщении.

Российские силы ПВО также поразили в ДНР украинский военный самолет: в районе города Соледар был сбит Су-25. «В районе населенного пункта Северное в ДНР сбит украинский вертолет Ми-8. Кроме того, за сутки уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Рудово в ЛНР, Волноваха, Новоандреевка ДНР и Великие Копани в Херсонской области», — отмечается в сводке.

Накануне Минобороны сообщало о том, что на донецком направлении российские военные заняли «более выгодные рубежи». В частности, на южнодонецком (в сторону Угледара) направлении российские силы нанесли поражение украинским подразделениям, которые безуспешно пытались провести атаку. В районе населенного пункта Никольское были уничтожены две диверсионные группы ВСУ.

18 декабря ведомство заявило о взятии под контроль села Яковлевка на донецком направлении. Оно расположено к северу от Донецка и северо-западу от Макеевки. В ноябре—декабре на этом направлении были заняты еще несколько населенных пунктов — Андреевка, Перше Травня (украинское название Озаряновки), Белогоровка Южная и Курдюмовка.

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В середине декабря врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что под контроль России перешла уже половина территории республики, задача — занять ее всю в пределах «конституционных границ», то есть административных границ Донецкой области на 2014 год.

Минобороны сообщило о трех сбитых украинских самолетах и двух вертолетах
Минобороны сообщило о трех сбитых украинских самолетах и двух вертолетах

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Минобороны Украина спецоперация ВСУ самолет Вертолет
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