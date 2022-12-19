Минобороны сообщило об улучшении позиций на донецком направлении

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На донецком направлении российские военные заняли «более выгодные рубежи», сообщается в сводке Минобороны России. Донецкое направление — это в сторону Торецка и Артемовска (украинское название Бахмут).

«Артиллерийским огнем сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении населенных пунктов Спорное, Новгородское (укр. название Нью-Йорк. — РБК), Водяное, Ленинское и Невельское Донецкой Народной Республики. За сутки на донецком направлении уничтожено более 130 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

На южно-донецком (в сторону Угледара) российские силы нанесли поражение украинским подразделениям, которые безуспешно пытались провести атаку. В районе населенного пункта Никольское были уничтожены две диверсионные группы ВСУ. На данном направлении общие потери Киева составили до 80 военных убитыми и ранеными, говорится в сводке.

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