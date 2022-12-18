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Минобороны России сообщило о контроле над Яковлевкой

Минобороны России сообщило о взятии под контроль села Яковлевка в ДНР
Близ населенных пунктов Подгородное, Клещиевка и Курдюмовка в ДНР украинские военные предпринимали попытки контратак, которые были отбиты, отчитались в ведомстве
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские войска взяли под контроль село Яковлевка в ДНР, сообщило Министерство обороны России. Оно расположено к северу от Донецка и северо-западу от Макеевки. В Минобороны заявили, что сейчас завершается зачистка Яковлевки от остатков украинских сил.

Помимо этого, на купянском направлении убиты до 25 украинских военнослужащих, уничтожены БТР и два автомобиля. На краснолиманском направлении «нанесено поражение резервам противника», а также пресечена попытка ВСУ провести разведку боем у Кременной и Голиково. Украинские войска потеряли до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и два пикапа, сказали в министерстве.

В ДНР помимо Яковлевки ВСУ предприняли попытки контратаковать у Подгородного, Клещиевки и Курдюмовки. Минобороны России называет эти попытки безуспешными. «Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — говорится в сообщении ведомства.

На южнодонецком направлении украинским военным нанесено поражение близ населенных пунктов Шевченко и Дорожнянка Запорожской области. У Времевки в ДНР российские войска уничтожили ремонтно-эвакуационную группу противника. Близ населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка ДНР, а также Новоселовка Запорожской области ликвидированы три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, утверждают в Минобороны. Потери противника за сутки составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, ВСУ также лишились боевой бронированной машины, танкового тягача и двух пикапов.

Близ населенного пункта Константиновка ДНР «вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36», заявили в ведомстве.

Кроме того, средствами ПВО сбит украинский беспилотник у населенного пункта Еленовка в ДНР, а также перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS у населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Артемовск и Енакиево в ДНР, Попасная и Белое в ЛНР.

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Накануне Минобороны сообщало о наступлении российских войск на донецком направлении, в результате которого были «заняты выгодные рубежи и позиции». Контратаки ВСУ близ населенных пунктов Бахмутское и Опытное в ДНР были отбиты.

Помимо того, ведомство отчиталось о нанесении 16 декабря массированного удара «по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины». «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — утверждали там. В результате удара была сорвана переброска зарубежных вооружений, блокировано выдвижение резервных сил, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружений, рапортовали в министерстве.

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Теги
Андрей Гатинский, Елена Чернышова
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