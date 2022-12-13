Пушилин заявил о взятии под контроль половины территории ДНР

Под контролем России находятся уже более половины территории ДНР, заявил в интервью «РИА Новости» врио главы республики Денис Пушилин.

«Освобождено территорий Донецкой Народной Республики… немногим более 50%. Если мы говорим о населении — для нас это самое важное — то здесь гораздо больше цифра», — сказал он.

Накануне, 12 декабря, Пушилин заявил, что «по всей линии соприкосновения» идет продвижение вперед. «На одних участках это 100–200 метров в день, а где-то важны и какие-то там 10–20 метров, если это улучшает позиции наших подразделений», — отметил он.



В интервью «РИА Новости» он пояснил, что планируется взять под контроль «всю территорию ДНР в конституционных границах», то есть административных границах Донецкой области на 2014 год.

В ноябре-декабре Россия взяла под контроль в Донбассе как минимум семь населенных пунктов: в районе Артемовска (украинское название Бахмут) — Андреевку, Перше Травня (украинское название Озаряновка), Белогоровку и Курдюмовку; под Угледаром — Павловку; а также Опытное рядом с Авдеевкой под Донецком и Майорск, располагающийся на окраине Горловки.

12 декабря Пушилин заявил, что российские силы на 70% контролируют город Марьинка в 30 км к юго-западу от Донецка. 1 декабря он также сообщил, что сжимается «кольцо» вокруг Авдеевки. Двумя днями ранее Пушилин рассказал о скором взятии под контроль Угледара и «оперативном» окружении Артемовска.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для ВСУ ситуация в Донбассе складывается «тяжелая», самым «болезненным» направлением он называл бахмутское.