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Зеленский заявил о тяжелой для ВСУ ситуации в направлении Артемовска

Тяжелая ситуация для украинских военных складывается в направлении Артемовска (Бахмута) в ДНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеобращении в своем телеграм-канале.

«Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях — особенно бахмутское направление, где в последние дни держим позиции», — сказал он.

Ранее об отводе украинских войск в районе Артемовска сообщили местные власти. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин говорил 12 сентября что союзные силы «вгрызлись» в окраины Артемовска. В начале октября он сообщил, что «противник в самом Артемовске уже просто отступает без возможности удерживать ранее занимаемые позиции».

За несколько дней до этого об отводе войск ВСУ сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. Он заявил, что украинские силы начали отступать из окрестностей города из-за «отсутствия резервов, снятых для наступлений на других направлениях». Пушилин тогда говорил, что ВСУ вынужденно стянули резервы с артемовского направления при наступлении на Лиман (Красный Лиман).

Утром 13 октября в штабе территориальной обороны ДНР отчитались о взятии под контроль села Иванград и поселка Опытное в Бахмутском районе. Оба населенных пункта находятся примерно в 4 км от Артемовска.

На следующий день ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Луганской народной республики (ЛНР) сообщило, что войска республики готовятся войти в город, а основные подразделения ВСУ его покидают. Украинские силы начали уходить из Артемовска в ночь на 14 октября, утверждал собеседник агентства.

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