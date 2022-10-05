Пушилин сообщил об отступлении ВСУ в Артемовске

Самая сложная ситуация в ДНР сложилась на краснолиманском направлении, сообщил врио главы региона, однако и там «линия фронта стабилизируется». По его словам, в районе Артемовска ВСУ отступают

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В районе города Артемовска (территория ДНР) украинские силы не смогли удержать занятые ранее позиции и вынуждены отступать, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Мы фиксируем сейчас, что противник в самом Артемовске уже просто отступает — без возможности удерживать ранее занимаемые позиции», — сказал Пушилин (цитата по «РИА Новости»).

В эфире телеканала «Россия 1» он также сообщил, что союзные силы добились локальных успехов на угледарском направлении. «Если брать угледарское направление, то там есть даже определенные локальные успехи, но они не такие явные, чтобы сейчас говорить, что пошло какое-то наступление. Пока нет, но улучшаем позиции, насколько это возможно», — сказал он.

«Краснолиманское направление самое сложное на данный момент, но мы сейчас можем констатировать, что там линия фронта стабилизируется. Противник не оставляет попыток прощупывать оборону. Линия обороны укрепляется, укрепляется всеми доступными способами», — уточнил врио главы ДНР (цитата по ТАСС).

«Склоняюсь к тому, что сейчас наши подразделения смогут с учетом исправления тех ошибок, которые реально были, не пропустить противника, что позволит выиграть время для того, чтобы мы могли в полной мере сконцентрироваться на подготовке, на слаживании тех резервов, которые сейчас подходят, которые сейчас находятся и на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики, и вернуть ситуацию к привычному нам и желаемому нам освобождению наших республик», — заверил Пушилин.

В августе под контролем российских войск находилась значительная часть Харьковской области на севере и востоке региона. Однако 10 сентября Минобороны России сообщило, что решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на донецком направлении «для достижения заявленных целей специальной военной операции». В течение трех суток изюмско-балаклейская группировка была свернута и переброшена на территорию ДНР.

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1 октября Минобороны России сообщило об отводе войск из города Лиман (Красного Лимана) на территории ДНР «на более выгодные рубежи» из-за угрозы окружения. В ведомстве уточнили, что, «несмотря на понесенные потери», украинская сторона продолжила наступление на краснолиманском направлении. Минобороны отметило тогда, что российские военные за сутки нанесли на этом участке фронта удары по позициям двух механизированных бригад ВСУ, уничтожив более 200 военных, пять танков и девять БМП.