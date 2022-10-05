Пушилин сообщил об отступлении ВСУ в Артемовске

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 56,17 (+1,78) Инвестиции, 04 окт, 16:13
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 58,79 (+1,22) Инвестиции, 04 окт, 16:13
МВД опубликовало коды автомобильных номеров для новых субъектов России Политика, 14:04
Яшин сообщил, что СК обвинил его в «неприязни к политической системе» Общество, 14:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:54
Таланты со временем портятся: как проверять высокий потенциал сотрудников Pro, 13:54
В Калуге средства на новогодние украшения направят мобилизованным Общество, 13:52
Пушилин сообщил об отступлении ВСУ в Артемовске Политика, 13:48
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Как проходили съемки фильма «Вызов» на «Байконуре». Фоторепортаж Life, 13:46
Аксаков предложил привлекать к ответственности за криптоплатежи в России Крипто, 13:43
Песков назвал обязательным участие России в проверке ЧП на газопроводах Политика, 13:37
Российских боксеров допустили на международные соревнования Спорт, 13:36
Индекс Мосбиржи скорректировался после падения ниже 2000 пунктов Инвестиции, 13:31
РФС назвал место проведения финала Кубка России Спорт, 13:28
Трусова и Кондратюк нанесут первый удар по мячу в дерби ЦСКА — «Динамо» Спорт, 13:23
Военная операция на Украине ,  
0 

Пушилин сообщил об отступлении ВСУ в Артемовске

Самая сложная ситуация в ДНР сложилась на краснолиманском направлении, сообщил врио главы региона, однако и там «линия фронта стабилизируется». По его словам, в районе Артемовска ВСУ отступают
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В районе города Артемовска (территория ДНР) украинские силы не смогли удержать занятые ранее позиции и вынуждены отступать, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Мы фиксируем сейчас, что противник в самом Артемовске уже просто отступает — без возможности удерживать ранее занимаемые позиции», — сказал Пушилин (цитата по «РИА Новости»).

В эфире телеканала «Россия 1» он также сообщил, что союзные силы добились локальных успехов на угледарском направлении. «Если брать угледарское направление, то там есть даже определенные локальные успехи, но они не такие явные, чтобы сейчас говорить, что пошло какое-то наступление. Пока нет, но улучшаем позиции, насколько это возможно», — сказал он.

«Краснолиманское направление самое сложное на данный момент, но мы сейчас можем констатировать, что там линия фронта стабилизируется. Противник не оставляет попыток прощупывать оборону. Линия обороны укрепляется, укрепляется всеми доступными способами», — уточнил врио главы ДНР (цитата по ТАСС).

Минобороны объявило о перегруппировке войск в районе Изюма и Балаклеи
Политика

«Склоняюсь к тому, что сейчас наши подразделения смогут с учетом исправления тех ошибок, которые реально были, не пропустить противника, что позволит выиграть время для того, чтобы мы могли в полной мере сконцентрироваться на подготовке, на слаживании тех резервов, которые сейчас подходят, которые сейчас находятся и на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики, и вернуть ситуацию к привычному нам и желаемому нам освобождению наших республик», — заверил Пушилин.

В августе под контролем российских войск находилась значительная часть Харьковской области на севере и востоке региона. Однако 10 сентября Минобороны России сообщило, что решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на донецком направлении «для достижения заявленных целей специальной военной операции». В течение трех суток изюмско-балаклейская группировка была свернута и переброшена на территорию ДНР.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва» Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка
Статьи
Pro
Фото: Jamie McCarthy / Getty Images В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето
Статьи
Pro
Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Сравняла ли удаленка зарплаты в ИТ между Москвой и регионами
Статьи
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Почему у вас никогда не получится выучить китайский язык
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Alejandro Ernesto / DPA / Global Look Press В богатых странах грядет «демографическая зима». Что может это изменить
Статьи
Pro
Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже
Статьи

Кадыров связал отвод войск из Лимана с «армейским непотизмом»
Политика
Рамзан Кадыров

1 октября Минобороны России сообщило об отводе войск из города Лиман (Красного Лимана) на территории ДНР «на более выгодные рубежи» из-за угрозы окружения. В ведомстве уточнили, что, «несмотря на понесенные потери», украинская сторона продолжила наступление на краснолиманском направлении. Минобороны отметило тогда, что российские военные за сутки нанесли на этом участке фронта удары по позициям двух механизированных бригад ВСУ, уничтожив более 200 военных, пять танков и девять БМП.

Теги
Денис Пушилин ДНР наступление
Материалы по теме
Власти Херсонской области заявили о перегруппировке российских войск
Политика
Минобороны объявило о перегруппировке войск в районе Изюма и Балаклеи
Политика
Песков заявил, что Путину доложили о перегруппировке войск под Харьковом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter