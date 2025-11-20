 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
«РБК Украина» назвала данный Зеленскому срок на подписание плана США

«РБК Украина»: Трамп ожидает, что Зеленский подпишет план США «прямо сейчас»
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Когда речь идет о «жестких сроках», это означает, что президент США Дональд Трамп рассчитывает, что его украинский коллега Владимир Зеленский подпишет новый мирный план «прямо сейчас», пишет «РБК-Украина» со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Если вы наблюдали за президентом Трампом, то должны чувствовать, что когда речь идет об агрессивном таймлайне, — это жесткие сроки на его условиях. Это значит, прямо сейчас, это означает как можно скорее», — заявил собеседник.

Ранее Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что Зеленский договорился с министром армии США Дэниэлом Дрисколлом о подписании нового плана США о мирном урегулировании конфликта на Украине в «сжатые сроки». Украинский лидер также заявил, что готов работать с администрацией Трампа над этим документом. Зеленский встретился с Дрисколлом и представителями Пентагона 20 ноября в Киеве.

WSJ узнала, когда Рубио обсудит с Европой мирный план США по Украине
Политика
Марко Рубио
Накануне, 19 ноября, издание Axios сообщило, что США разработали новый мирный план по Украине из 28 пунктов. Его одобрил Трамп, писала NBC. Как уточнили в Белом доме, в ходе этой работы США контактировали и с Россией, и с Украиной, условия урегулирования будут приемлемыми для обеих сторон конфликта. Однако детали в Вашингтоне не раскрыли. Зеленский подтвердил получение мирного плана США и заявил о намерении обсудить его с Трампом в ближайшее время, сообщали в офисе украинского лидера.

Ряд пунктов мирного плана США приводили Axios, Reuters и Financial Times. Полностью документ опубликовал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Согласно этому плану, Крым, Донецк и Луганск де-факто будут признаны российскими, Херсон и Запорожье получат «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения, также предлагается создать демилитаризованную буферную зону под де-факто контролем России и обязать стороны не изменять границы силой. Также США намерены предоставить гарантии безопасности Украине, однако она должна закрепить внеблоковый статус и отказ от стремления в НАТО в Конституции, ограничить численность армии, сохранить безъядерный статус, а также не размещать войска Североатлантического альянса. Через 100 дней после подписания мирного плана должны быть проведены выборы и полная амнистия всех участников конфликта на Украине. США также предложили поэтапное снятие санкций с Россией, ее возвращение в G8 и долгосрочное экономическое сотрудничество с Вашингтоном.

Европейская сторона не участвовала в разработке мирного плана США, план ЕС по урегулированию конфликта состоит из двух пунктов — ослабление России и поддержка Украины, утверждала глава евродипломатии Кая Каллас.

Материал дополняется

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Дональд Трамп Владимир Зеленский Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
