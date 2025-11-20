«РБК Украина» назвала данный Зеленскому срок на подписание плана США
Когда речь идет о «жестких сроках», это означает, что президент США Дональд Трамп рассчитывает, что его украинский коллега Владимир Зеленский подпишет новый мирный план «прямо сейчас», пишет «РБК-Украина» со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
«Если вы наблюдали за президентом Трампом, то должны чувствовать, что когда речь идет об агрессивном таймлайне, — это жесткие сроки на его условиях. Это значит, прямо сейчас, это означает как можно скорее», — заявил собеседник.
Ранее Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что Зеленский договорился с министром армии США Дэниэлом Дрисколлом о подписании нового плана США о мирном урегулировании конфликта на Украине в «сжатые сроки». Украинский лидер также заявил, что готов работать с администрацией Трампа над этим документом. Зеленский встретился с Дрисколлом и представителями Пентагона 20 ноября в Киеве.
уточнили в Белом доме, в ходе этой работы США контактировали и с Россией, и с Украиной, условия урегулирования будут приемлемыми для обеих сторон конфликта. Однако детали в Вашингтоне не раскрыли. Зеленский подтвердил получение мирного плана США и заявил о намерении обсудить его с Трампом в ближайшее время, сообщали в офисе украинского лидера.
Ряд пунктов мирного плана США приводили Axios, Reuters и Financial Times. Полностью документ опубликовал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Согласно этому плану, Крым, Донецк и Луганск де-факто будут признаны российскими, Херсон и Запорожье получат «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения, также предлагается создать демилитаризованную буферную зону под де-факто контролем России и обязать стороны не изменять границы силой. Также США намерены предоставить гарантии безопасности Украине, однако она должна закрепить внеблоковый статус и отказ от стремления в НАТО в Конституции, ограничить численность армии, сохранить безъядерный статус, а также не размещать войска Североатлантического альянса. Через 100 дней после подписания мирного плана должны быть проведены выборы и полная амнистия всех участников конфликта на Украине. США также предложили поэтапное снятие санкций с Россией, ее возвращение в G8 и долгосрочное экономическое сотрудничество с Вашингтоном.
Европейская сторона не участвовала в разработке мирного плана США, план ЕС по урегулированию конфликта состоит из двух пунктов — ослабление России и поддержка Украины, утверждала глава евродипломатии Кая Каллас.
Материал дополняется
