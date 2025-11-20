 Перейти к основному контенту
США сообщили о равных контактах с Россией и Украиной по мирному плану

Сюжет
Военная операция на Украине
Стив Уиткофф и&nbsp;Марко Рубио (слева направо)
Стив Уиткофф и Марко Рубио (слева направо) (Фото: Aaron Chown / WPA Pool / Getty Images)

США разрабатывали мирный план при равном взаимодействии с Россией и Украиной, сообщила журналистам представитель Белого дома Кэролайн Левитт. трансляцию вел C-Span.

«Спецпосланник Уиткофф и Марко Рубио работали над планом весь прошлый месяц, при взаимодействии с обоими сторонами, Россией и Украиной в равной степени, чтобы понять: на что могут согласиться эти страны ради прочного и долгосрочного мира», — сказала она.

Переговоры продолжаются, и пока Белый дом не может предоставить детали обсуждений. Президент Дональд Трамп поддерживает эту инициативу, ее условия будут приемлемыми для обеих сторон, рассказала Левитт. Она добавила, что министр армии США Дэн Дрисколл встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, встреча завершилась в оптимистичном ключе.

«Мы провели хорошие обсуждения с обеими сторонами для завершения этой войны», — резюмировала Левитт.

Axios сообщил о согласии Зеленского подписать мирный план в сжатые сроки
Политика
Владимир Зеленский

Зеленский запланировал в ближайшие дни обсудить условия мирного плана с Трампом.

Украина и Евросоюз в разработке американской мирной инициативы не участвовали. Белый дом ожидает, что Зеленскому придется принять условия плана из-за коррупционного скандала и ситуации на фронте, его поставят перед свершившимся фактом, выяснило Politico. По словам источника, США не волнует позиция ЕС, ведь «главное, чтобы Украина приняла [сделку]».

Официально США не публиковали свои предложения по урегулированию, их пересказали источники Politico, Reuters и других западных СМИ. По их сведениям, в плане 28 пунктов; он предполагает, что Россия будет платить за фактический контроль над занятыми ею территориями, а Киев сохранит де-юре претензии на эти регионы. Кроме того, численность ВСУ сократится в два раза, армия не сможет иметь дальнобойные ракеты. На Украине не будут размещены иностранные войска и садиться западные дипломатические рейсы. Русский язык снова станет официальным и государственным, а РПЦ получит официальный статус на занятых Россией территориях, следует из инициативы США.

Материал дополняется.

