 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Песков словами «нет новаций» ответил на статьи о плане мира на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации западных СМИ о разработке в США плана урегулирования конфликта на Украине, вновь сообщил журналистам об отсутствии чего-то нового по этой теме после саммита на Аляске, передает корреспондент РБК.

«Я могу сказать то, что мы повторили неоднократно еще вчера. Чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже мы не можем. Новаций у нас нет», — заявил Песков в ответ на вопрос о существовании плана.

NBC узнал об одобрении Трампом плана из 28 пунктов по Украине
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

О том, что администрация президента США Дональда Трампа в консультациях с Россией тайно работает над новым планом прекращения конфликта на Украине, 19 ноября сообщил Axios. Как уточнило Politico, Киев не участвовал в разработке плана, украинские власти «поставят перед фактом». Всего план состоит из 28 пунктов, издержки из них привели Axios, Reuters и Financial Times.

По информации изданий, от Украины требуют уступить Донбасс, в том числе территории, находящиеся под его контролем, вдвое сократить численность армии и отказаться от ключевых видов вооружений. Также план включает признание русского языка официальным на Украине. FT узнала, что Киев требует внести в план существенные изменения.

По данным The Wall Street Journal, в разработке плана участвовали госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. Позднее Рубио подтвердил свое участие в работе над планом. По данным издания, они консультировались со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, который приезжал в США в конце октября.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Дмитрий Песков США Россия урегулирование
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
WP узнала об усилении давления США на Зеленского по мирному плану
Политика
Telegraph рассказала о схеме «деньги за землю» в плане США по Украине
Политика
WSJ узнала о требовании в плане США к Киеву отказаться от членства в НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 93,78 (-0,15) Инвестиции, 14:33 Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 80,94 (-0,11) Инвестиции, 14:33
Песков переадресовал военным вопрос о действиях судна «Янтарь» у Британии Политика, 14:34
Госдума окончательно приняла федеральный бюджет на ближайшие три года Экономика, 14:33
Шесть типов собеседников и как подстроиться под каждого из них Образование, 14:31
В Подмосковье ограничат продажу алкоголя во дворах двумя часами в день Общество, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Бибирево стало первым в Москве по снижению предложения в новостройках Недвижимость, 14:25
Совет директоров ЛУКОЙЛа решил вернуться к вопросу о выплате дивидендов Инвестиции, 14:24
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Прокуратура потребовала отставки мэра Владимира в связи с утратой доверия Политика, 14:23
Власти сообщили, что нужно для запуска беспилотных машин на общие дороги Технологии и медиа, 14:22
Доход майнеров биткоина от комиссий упал вдвое с начала года. Почему так Крипто, 14:21
Посольство заявило, что Япония не ввела запрет на авиаперелеты с Россией Общество, 14:20
В зоне доступа: как транспортная инфраструктура влияет на бизнес 14:17
Посол Польши заявил о нападении на него в Санкт-Петербурге Политика, 14:15
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10