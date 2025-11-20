Песков словами «нет новаций» ответил на статьи о плане мира на Украине

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации западных СМИ о разработке в США плана урегулирования конфликта на Украине, вновь сообщил журналистам об отсутствии чего-то нового по этой теме после саммита на Аляске, передает корреспондент РБК.

«Я могу сказать то, что мы повторили неоднократно еще вчера. Чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже мы не можем. Новаций у нас нет», — заявил Песков в ответ на вопрос о существовании плана.

О том, что администрация президента США Дональда Трампа в консультациях с Россией тайно работает над новым планом прекращения конфликта на Украине, 19 ноября сообщил Axios. Как уточнило Politico, Киев не участвовал в разработке плана, украинские власти «поставят перед фактом». Всего план состоит из 28 пунктов, издержки из них привели Axios, Reuters и Financial Times.

По информации изданий, от Украины требуют уступить Донбасс, в том числе территории, находящиеся под его контролем, вдвое сократить численность армии и отказаться от ключевых видов вооружений. Также план включает признание русского языка официальным на Украине. FT узнала, что Киев требует внести в план существенные изменения.

По данным The Wall Street Journal, в разработке плана участвовали госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. Позднее Рубио подтвердил свое участие в работе над планом. По данным издания, они консультировались со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, который приезжал в США в конце октября.