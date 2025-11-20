WP узнала об усилении давления США на Зеленского по мирному плану

Условия мирной инициативы США близки к капитуляции, Зеленский не может на них согласиться, рассказал источник WP. В Белом доме полагают, что Киеву придется пойти на них из-за обстановки на фронте и коррупционного скандала

Владимир Зеленский (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

США оказывают на украинского президента Владимира Зеленского растущее давление, чтобы он принял американский план завершения конфликта, составленный при обсуждении с Россией. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Зеленский ослаблен масштабным коррупционным скандалом с участием его ближайших соратников, что вместе с продвижением России лишает его пространства для маневра, отмечает издание. Вместе с тем, ряд американских предложений Киев счел неприемлемыми. Речь идет о сокращении украинской армии вдвое и отводе войск из контролируемых районов Донбасса. По словам источника, знакомого с ситуацией, это бы означало «полную капитуляцию Украины, и Зеленский не готов на это согласиться».

Всего план содержит 28 пунктов. По сведениям The Telegraph, план предполагает, что Украина оставит подконтрольную ей часть Донбасса, но сохранит претензии де-юре за вошедший в состав России регион, тогда как Россия будет платить «арендную плату» за владение им де-факто. Кроме сокращения количества войск, Украина откажется от ракет большой дальности, лишится права размещать иностранные войска и принимать иностранные дипломатические самолеты. Русский язык снова станет официальным и государственным, а РПЦ получит официальный статус на занятых Россией территориях, следует из инициативы США.

Власти Украины не участвовали в разработке плана, выяснила Politico. Как пояснил изданию источник в Белом доме, Киев «поставят перед фактом», а рамки будущего соглашения будут представлены уже на этой неделе. Украинские власти намерены требовать существенных изменений плана. По данным Politico, европейские страны встревожены таким подходом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил накануне об отсутствии каких-либо «новаций» с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. «Нет, в данном случае у нас никаких новаций дополнительно к тому, что мы называем духом Анкориджа, у нас каких-то новаций нет», — сказал он.