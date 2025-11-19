 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Глава МИД Индии объявил о начале работы двух консульств в городах России

Глава МИД Индии открыл два генконсульства страны — в Казани и Екатеринбурге
Субраманьям Джайшанкар
Субраманьям Джайшанкар (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В посольстве Индии в Москве состоялась торжественная церемония, связанная с открытием генеральных консульств страны в Казани и Екатеринбурге. Трансляция мероприятия шла на аккаунте мероприятия в соцсети Х.

«Это важный день для нас, когда мы добавляем два новых генеральных консульства в этой стране [России]. <...> Я уверен, что открытие двух новых консульств усилит индийско-российские связи и ознаменует новую стадию наших отношений», — заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, приехавший в Москву с визитом.

В своей речи он отметил поддержку российского правительства, а также правительств Татарстана и Свердловской области. По словам Джайшанкара, открытие консульства в Екатеринбурге позволит укрепить технологические, научные и экономические связи между странами, а в Казани — поспособствует межкультурному обмену и вовлечению в отрасль высоких технологий.

В конце он выразил уверенность, что новые консульства внесут вклад в достижение общей цели по увеличению объема торговли между Россией и Индией до $100 млрд.

Россия передаст Индии лицензию на выпуск истребителя пятого поколения
Политика

О планах открыть генконсульства Индии в Казани и Екатеринбурге премьер-министр страны Нарендра Моди сообщил в июле 2024 года во время своего визита в Москву. Индийский лидер подчеркнул, что эта мера облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество. До этого консульства Индии в России работали в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

