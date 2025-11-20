 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Миндича⁠,
0

Умеров вернулся на Украину на фоне коррупционного скандала

Сюжет
Дело Тимура Миндича
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Глава украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Рустем Умеров вернулся на Украину на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщила его пресс-секретарь Диана Давитян изданию «Суспільне».

Сообщения об отказе Умерова возвращаться на Украину появились на фоне коррупционного скандала с участием компании «Энергоатом» (оператор трех украинских АЭС). В нем фигурировало имя бывшего министра обороны.

В деле Миндича появились имена Зеленского и Умерова
Политика
Владимир Зеленский и Рустем&nbsp;Умеров

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) узнала о беспокойстве в Киеве из-за долгого отсутствия Умерова на Украине. Он собирался вернуться на прошлой неделе, но в итоге задержался. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко говорил, что официальная командировка Умерова должна была завершиться 16 ноября, но была продлена до 19 ноября.

Давитян говорила, что секретарь СНБО должен вернуться на Украину из запланированной и официальной командировки 20 ноября.

11 ноября Умеров прилетел в Стамбул для работы над обменом военнопленными с Россией. Однако 16 ноября, по данным BZ, Умеров прилетел в США к своей семье, которая живет в штате Флорида. О переговорах Умерова и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа 20 ноября писал Axios.

10 ноября специализированные антикоррупционные органы Украины НАБУ и САПО обнародовали доказательства получения высокопоставленными чиновниками и членами ближайшего окружения президента Владимира Зеленского откатов на общую сумму $100 млн от контрактов с украинским оператором атомной энергетики «Энергоатом».

Материал дополняется

Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Украина Рустем Умеров «Энергоатом» коррупционный скандал
