В СНБО опровергли отказ Умерова вернуться на Украину

Умеров находится в США, проводит рабочие встречи и контактирует с Киевом, заявили в СНБО. Он уехал на фоне коррупционного скандала, где фигурировало его имя. По словам депутата Рады, командировка Умерова кончалась, но ее продлили

Рустем Умеров (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Сообщения о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отказался возвращаться в страну из-за рубежа, являются ложными. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, действующий при ведомстве.

«Секретарь СНБО находится в запланированной официальной командировке. По состоянию на сегодня он работает в США, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч», — сказано в сообщении центра.

Умеров «остается в постоянном рабочем контакте с руководством государства [Украины], выполняет все поставленные задачи и продолжает работу над ключевыми вопросами безопасности, обороны и гуманитарной политики», добавили там.

Сроков возвращения Умерова на Украину в Центре противодействия дезинформации не назвали.

О том, что Умеров отказывается возвращаться на Украину из зарубежной командировки, 17 ноября сообщил телеграм-канал Clash Report. Он утверждал, что секретарь СНБО лично сообщил президенту Владимиру Зеленскому об этом решении. Позднее источники Clash Report опровергли эту информацию: несколько человек, непосредственно контактирующих с Умеровым, сообщили, что он планирует вернуться на Украину.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко на фоне сообщений об отказе Умерова возвращаться в страну написал в телеграм-канале, что официальная командировка секретаря СНБО должна была закончиться еще 16 ноября, но была продлена на три дня, до 19 ноября.

Он также показал кадры из зала суда, где бывшему первому вице-премьеру Украины Алексею Чернышеву избирают меру пресечения по делу о коррупции. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины подозревают его в причастности к схеме по отмыванию денег, раскрытой в «Энергоатоме», уточняет «РБК-Украина». Политику вручено подозрение в незаконном обогащении.

В середине ноября САП на фоне коррупционного скандала с «Энергоатомом» сообщила, что бизнесмен и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич вмешивался в работу оборонной и энергетической сфер на Украине, оказывая влияние на бывших глав профильных министерств. Тогда в контексте скандала впервые возникло имя Умерова, который в 2023–2025 годах был главой украинского Минобороны.

По данным правоохранительных ведомств, участники высокоуровневой преступной организации во главе с Миндичем выстроили масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» (оператор трех украинских АЭС). Ее участники брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов и отмывали деньги в офисе в центре Киева, принадлежащем семье бывшего народного депутата Андрея Деркача (заочно арестован на Украине по делу о госизмене и объявлен в розыск). По данным НАБУ, участники схемы отмыли порядка $100 млн.

Умеров еще 11 ноября выехал в Турцию, как сам сообщал, для разблокировки процесса обмена пленными между Россией и Украиной. Комментируя утверждения о своей причастности к схеме, Умеров подчеркнул, что любые попытки связать его работу в Минобороны с влиянием каких-либо лиц «безосновательны». Вместе с тем он признал, что встречался с Миндичем: по его словам, обсуждались поставки бронежилетов по контракту, который впоследствии был разорван, поскольку продукция не соответствовала требованиям. Ни одного товара поставлено не было, утверждал Умеров.