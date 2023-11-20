Россия запретила въезд «ряду официальных лиц» Молдавии

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Российские власти запретили въезд в страну «ряду официальных лиц» Молдавии, заявил МИД России. Об этом дипведомство уведомило посла Молдавии Лилиана Дария, вызванного в министерство 20 ноября.

«Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, выражающимся в том числе в блокировании доступа к их интернет-сайтам. Л.Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова», — говорится в публикации МИДа.

Кому именно запретили въезд в Россию, не уточняется.

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