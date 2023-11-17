Матвиенко словами «во вред себе» назвала выход Молдавии из ПА СНГ
Решение Молдавии выйти из Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ не нанесет никого урона объединению, однако самой республике оно грозит огромными потерями, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«С 8 февраля официально Молдова уже не будет членом Межпарламентской ассамблеи СНГ. Для нашей ассамблеи никакого урона нет. Ассамблея продолжает работать. Это, конечно, огромные потери для самой Молдовы», — заявила спикер Совфеда.
По ее словам, Молдавия не является независимым государством с момента прихода к врасти действующего президента — Майи Санду, которая проводит прозападную политику.
Матвиенко подчеркнула, что многие граждане Молдавии не поддерживают действия руководства, а выступают за развитие сотрудничества с Россией, которое она назвала выгодным для республики. Страна вышла из МПА СНГ «во вред себе», заключила председатель Совфеда.
Молдавия в феврале 2023 года отозвала из МПА СНГ своего представителя, а в мае инициировала процедуру выхода из объединения, объяснив решение тем, что СНГ — это организация, созданная Россией. «Мы больше не можем сидеть за [одним] столом переговоров», — заявил спикер парламента страны Игорь Гросу.
За последний год Молдавия значительно сократила свое участие в делах СНГ, например, перестал отправлять своих представителей на заседания. Кроме того, власти Молдавии неоднократно называли Россию одной из угроз своей безопасности.
Так, в мае 2023 года Санду заявила, что Москва пытается «дестабилизировать страну и подорвать усилия по созданию сильных институтов и демократических процессов». В октябре 2023 года президент повторила, что после начала военной операции России на Украине Молдавия находится под угрозой дестабилизации.
Летом 2022 года Брюссель предоставил Молдавии статус страны — кандидата в члены ЕС вместе с Украиной.
Межпарламентская ассамблея (МПА) — межгосударственный орган СНГ, состоит из парламентских делегаций стран-участниц. Образован в Алма-Ате 27 марта 1992 года.
Среди задач МПА — разработка проектов законодательных актов, который носят рекомендательных характер, наблюдение за выборами и референдумами, международное сотрудничество.
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