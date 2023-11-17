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Матвиенко словами «во вред себе» назвала выход Молдавии из ПА СНГ

Матвиенко: Молдавия выйдет из Межпарламентской ассамблеи СНГ в феврале 2024 года
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: council.gov.ru)

Решение Молдавии выйти из Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ не нанесет никого урона объединению, однако самой республике оно грозит огромными потерями, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«С 8 февраля официально Молдова уже не будет членом Межпарламентской ассамблеи СНГ. Для нашей ассамблеи никакого урона нет. Ассамблея продолжает работать. Это, конечно, огромные потери для самой Молдовы», — заявила спикер Совфеда.

По ее словам, Молдавия не является независимым государством с момента прихода к врасти действующего президента — Майи Санду, которая проводит прозападную политику.

Матвиенко подчеркнула, что многие граждане Молдавии не поддерживают действия руководства, а выступают за развитие сотрудничества с Россией, которое она назвала выгодным для республики. Страна вышла из МПА СНГ «во вред себе», заключила председатель Совфеда.

Молдавия в феврале 2023 года отозвала из МПА СНГ своего представителя, а в мае инициировала процедуру выхода из объединения, объяснив решение тем, что СНГ — это организация, созданная Россией. «Мы больше не можем сидеть за [одним] столом переговоров», — заявил спикер парламента страны Игорь Гросу.

Санду назвала главными угрозами Молдавии коррупцию и Россию
Политика
Майя Санду

За последний год Молдавия значительно сократила свое участие в делах СНГ, например, перестал отправлять своих представителей на заседания. Кроме того, власти Молдавии неоднократно называли Россию одной из угроз своей безопасности.

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Так, в мае 2023 года Санду заявила, что Москва пытается «дестабилизировать страну и подорвать усилия по созданию сильных институтов и демократических процессов». В октябре 2023 года президент повторила, что после начала военной операции России на Украине Молдавия находится под угрозой дестабилизации.

Летом 2022 года Брюссель предоставил Молдавии статус страны — кандидата в члены ЕС вместе с Украиной.

Межпарламентская ассамблея (МПА) — межгосударственный орган СНГ, состоит из парламентских делегаций стран-участниц. Образован в Алма-Ате 27 марта 1992 года.

Среди задач МПА — разработка проектов законодательных актов, который носят рекомендательных характер, наблюдение за выборами и референдумами, международное сотрудничество.

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Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации

7 апреля 1949 года
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