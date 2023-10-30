 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Молдавии заблокировали «Комсомолку», ТАСС, «Ленту» и «Интерфакс»

Служба безопасности Молдавии распорядилась заблокировать более 30 СМИ
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Под блокировку в Молдавии попало 31 СМИ, около половины списка составили российские издания, следует из приказа, опубликованного на сайте Службы информации и безопасности страны.

В нем названы ТАСС, «Интерфакс», «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Известия», Lenta.ru, РИА ФАН, «Радио Спутник» и другие.

Спецслужба считает, что информация в этих СМИ способна «вызвать напряженность или социальные конфликты». Информация в них также исходит от «государственной власти страны, которая находится в военном конфликте» или от физических или юридических лиц, включенных в международные санкции.

Кроме того, эти ресурсы заблокировали «за действия, направленные на дестабилизацию конституционного строя» в Молдавии или за непосредственное «участие в действиях, угрожающих государственности и территориальной целостности» Молдавии и Украины.

Служба разведки и безопасности Молдавии 24 октября попросила заблокировать сайты, «изменяющие информационное пространство».

В их число вошли российские телеканалы — «Царьград», «Мир 24», RT, НТВ, а также сайты ВГТРК и «Вестей».

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: новый навык

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала целью блокировок зачистить «национальное информационное пространство от любых неудобных для себя источников информации» и пообещала, что Москва даст ответ.

Теги
Молдавия служба безопасности СМИ
Материалы по теме
Украине и Молдавии предложили статус наблюдателей в Европарламенте
Политика
МИД заявил о вытеснении русского контента из СМИ в Молдавии
Политика
Санду назвала главными угрозами Молдавии коррупцию и Россию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 27 окт, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 27 окт, 15:58
Причина взрыва и угроза здоровью: как может быть опасна заводская пыль РБК и Karcher, 16:19
Майнер-одиночка добыл блок биткоина и заработал более $215 тыс. Крипто, 16:13
Минобороны сообщило об ударе по украинскому арсеналу под Черкассами Политика, 16:10
Квартиру семьи Зеленского в Крыму продали на аукционе Политика, 16:06
Всемирный банк допустил возможность роста цены Brent выше $155 за баррель Инвестиции, 16:01
Глава СПЧ призвал к жесткой реакции на беспорядки в аэропорту Махачкалы Общество, 16:00
Уроки Abercrombie & Fitch: как бренд возродился с помощью зумеров Pro, 15:49
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 15:47
Труп безбилетника обнаружили на арене «Наполи» после матча с «Миланом» Спорт, 15:38
Почти 1 млн: почему все больше самозанятых возвращаются в наем Pro, 15:36
Премьер Ливана предрек хаос, если страна вступит в войну Израиля и ХАМАС Политика, 15:34
Гладков сообщил о повреждении дома при обстреле Новой Таволжанки Политика, 15:24
Как космические технологии создали премиальный внедорожник РБК и Geely, 15:22
Россиян с тремя и более кредитами стало больше на 2,2 млн человек Финансы, 15:18