В Молдавии заблокировали «Комсомолку», ТАСС, «Ленту» и «Интерфакс»

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Под блокировку в Молдавии попало 31 СМИ, около половины списка составили российские издания, следует из приказа, опубликованного на сайте Службы информации и безопасности страны.

В нем названы ТАСС, «Интерфакс», «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Известия», Lenta.ru, РИА ФАН, «Радио Спутник» и другие.

Спецслужба считает, что информация в этих СМИ способна «вызвать напряженность или социальные конфликты». Информация в них также исходит от «государственной власти страны, которая находится в военном конфликте» или от физических или юридических лиц, включенных в международные санкции.

Кроме того, эти ресурсы заблокировали «за действия, направленные на дестабилизацию конституционного строя» в Молдавии или за непосредственное «участие в действиях, угрожающих государственности и территориальной целостности» Молдавии и Украины.

Служба разведки и безопасности Молдавии 24 октября попросила заблокировать сайты, «изменяющие информационное пространство».

В их число вошли российские телеканалы — «Царьград», «Мир 24», RT, НТВ, а также сайты ВГТРК и «Вестей».

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала целью блокировок зачистить «национальное информационное пространство от любых неудобных для себя источников информации» и пообещала, что Москва даст ответ.