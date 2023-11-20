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Война санкций ,  
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Премьер Финляндии заявил об отсутствии прогресса на переговорах с Россией

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Война санкций
Петтери Орпо
Петтери Орпо (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо посетил КПП «Вартиус» на границе с Россией и заявил, что в Хельсинки рассматривают введение новых ограничений в отношении Москвы, передает Yle.

Он вновь заявил, что российская сторона пропускает к финской границе людей, у которых нет необходимых для въезда документов. По его словам, «есть признаки того», что это происходит организовано, сообщает Ilta-Sanomat.

Финский премьер рассказал, что Финляндия вела переговоры с Россией по дипломатическим каналам, но никакого прогресса достигнуто не было.

«Было бы лучше для всех, если бы ситуацию можно было вернуть на тот уровень, который был до введения ограничений», — сказал он журналистам.

Материал дополняется.

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