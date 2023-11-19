Пограничники России и Финляндии вступили в переговоры из-за мигрантов на КПП

Проезд через пункт «Вартиус» в течение дня дважды перекрывался на фоне прибытия мигрантов на финскую сторону. В итоге в страну въехали 16 просителей убежища, передает Yle

Финский КПП «Вартиус» (Фото: MAGO/Hannu Huttu/Global look press)

На финском КПП «Вартиус» (с российской стороны находится пункт пропуска «Люття») 19 ноября дважды перекрывали движение на время переговоров пограничников России и Финляндии о лицах, которые ищут убежище, передает государственная телерадиокомпания Yle.

Издание Ilta-Sanomat пишет, что проезд автомобилей через границу в первый раз был остановлен в районе 11 утра, после того, как на финскую сторону прибыли десять граждан третьих стран без необходимой визы, и переговоры пограничников России и Финляндии продолжались более двух часов.

«Это произошло из-за действий российских пограничников, когда они пропускали людей на приграничную территорию без визы, необходимой в Шенгенской зоне», — заявил начальник пограничного поста «Вартиус» Йоуко Киннунен.

В итоге в Финляндию 19 ноября въехали 16 просителей убежища, передает Yle. Это меньше, чем в субботу, 18 ноября, когда их оказалось 63, отмечает Iltalehti. КПП «Вартиус», который финские власти полностью не закрывали, временно приостанавливал работу на ночь вечером 18 ноября. Погранслужба Финляндии объясняла это перегруженностью. Вечером 19 ноября «Вартиус» вновь планово закрылся.

Финляндия с 18 ноября закрыла несколько КПП на юго-востоке страны: «Иматра», «Ниирале», «Нуйямаа», «Ваалимаа» (с российской стороны это многосторонние автомобильные пропускные пункты «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля», которые находятся в Ленинградской области и Карелии. Финский «Вартиус» остается открытым (со стороны России в Костомукшском округе Карелии действует пункт «Люття»). К нему для поддержки финских пограничников 19 ноября направили военных, там возводятся защитные сооружения.

Закрытие КПП Хельсинки связывает с ростом числа прибывающих людей, которые запрашивают убежище, не имея необходимых документов. Власти Финляндии заявляют, что российская сторона помогает мигрантам с Ближнего Востока добираться до финской границы. Москва эти обвинения называет «странными». В Кремле считают, что руководство Финляндии выбрало путь по «сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера наших двусторонних отношений».

Премьер-министр Петтери Орпо допускал, что Финляндия может закрыть все пункты пропуска на границе с Россией. МИД называл эту идею деструктивной и выражал готовность обсудить озабоченности Хельсинки по поводу сложившейся ситуации.

В настоящее время, помимо «Вартиуса», открытыми остаются пункты пропуска «Куусамо» («Суоперя» в Карелии), а также «Келлоселькя» и «Райя-Йоосеппи» («Салла» и «Лотта» в Мурманской области соответственно).