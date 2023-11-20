Россия и Украина обменялись телами погибших

Украина объявила о возвращении 94 тел погибших военных. Минобороны вернуло 80, рассказал РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

На Украину возвращены тела 94 погибших военных, сообщил в своем телеграм-канале украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В сообщении говорится, что российской стороне также были переданы тела погибших участников боевых действий.

Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что Минобороны вернуло 80 тел погибших российских бойцов.

Обмен прошел при содействии и непосредственном участии представителей Международного комитета Красного Креста (МККК), уточнили в украинском штабе. Там добавили, что ВСУ передаст тела судебно-медицинским экспертам для установления личности погибших.

Россия и Украина неоднократно обменивались телами погибших. 4 августа Саралиев говорил РБК, что Россия вернула 160 тел погибших, а Украине было передано 44. В тот же день о возвращении 44 тел объявлял и Киев.

Москва и Киев также не раз проводили обмен пленными.

В октябре уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова говорила, что работа по этому направлению с украинской стороной ведется ежедневно. По ее словам, планируется проведение крупных обменов военнопленными.

Президент Украины Владимир Зеленский выступал с предложением провести обмен по формуле «всех на всех». Весной глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщал, что Москва и Киев «приближаются» к договоренности на эту тему.

В Кремле вопрос о предложении Украины обменять «всех на всех» переадресовывали в Минобороны России.