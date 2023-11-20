NBC узнал о компромиссах по американскому пакету помощи Украине и Израилю

Зеленский ранее заявил, что без поддержки со стороны Запада ВСУ могут начать отступать. По данным NBC, конгресс США может принять компромиссный закон о помощи Украине и Израилю до конца года. Москва осуждает поставки оружия Киеву

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Лидеры конгресса США (состоит из палаты представителей и сената) рассчитывают до конца этого года согласовать и принять компромиссный вариант пакета помощи Украине и Израилю, который также будет учитывать требования консервативных республиканцев, узнал NBC News.

По словам источников телеканала, «амбициозный проект» должен удовлетворить как запросы Пентагона, так и желания консерваторов о дополнительном финансировании защиты американских границ. Вместе с этим проект будет включать в себя набор политических изменений, которые не должны оттолкнуть демократов, выяснил NBC.

Разработкой нового проекта в настоящее время занимается сенат США, однако, как отмечает телеканал, консервативные республиканцы «подталкивают» нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона принять собственный законопроект в палате представителей, который может стать отправной точки для двухпалатных переговоров.

Четыре источника NBC в сенате, непосредственно связанные с переговорами, сообщили, что и республиканцы, и демократы обеспокоены тем, что законопроект могут не принять до Рождества (в США традиционно празднуют 25 декабря), из-за чего шансы договориться сразу по всем пунктам документа упадут.

В конце октября президент США Джо Байден предложил конгрессу предоставить Украине помощь в размере $61,4 млрд, а Израилю — в размере $14,3 млрд. Однако Майк Джонсон выступил за разделение помощи этим странам. Позже республиканцы внесли отдельный проект бюджета, предусматривающий деньги для Израиля, без упоминания Украины, но демократы его заблокировали.



После этого Джонсон предложил законопроект о двухэтапном финансировании правительства — уже без помощи Украине и Израилю. Палата представителей инициативу поддержала. 17 ноября закон о временном бюджете подписал президент Джо Байден. Он будет действовать до 19 января.

США лидируют по объемам помощи, предоставляемой Украине. По подсчетам Кильского института мировой экономики (Германия), с 24 января 2022 года по 7 сентября 2023-го Вашингтон выделил Киеву около $75,4 млрд, из которых $45,7 млрд — это военная поддержка, $25,8 млрд — финансовая, $3,8 млрд — гуманитарная. Всего с 24 февраля 2022 года конгресс одобрил четыре связанных с военными действиями на Украине пакета помощи на общую сумму $113 млрд.

15 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в контексте новых пакетов помощи Белый дом уже вынужден принимать «трудные решения», поскольку согласованные ассигнования заканчиваются. За неделю до этого он сообщил, что Вашингтон потратил 96% средств, выделенных на поддержку Киева с момента начала полномасштабных боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупреждал, что без западной помощи ВСУ могут начать отступать. По его словам, из-за «смещения фокуса» на Ближний Восток поставки оружия сократились, однако ВСУ готовы продолжать бои этой зимой.



Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.