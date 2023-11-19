Экс-посол: ситуация с помощью Украине от США развивается по наихудшему сценарию

Экс-посол заявил о наихудшем развитии ситуации с помощью Украине от США

Ситуация с помощью Украине со стороны США развивается по наихудшему сценарию, заявил бывший посол Украины в этой стране Валерий Чалый в эфире Еспресо TV.

«Вы знаете, что сейчас ситуация непростая. Из трех сценариев, о которых мы давно уже говорили, наши власти почему-то рассчитывали на наиболее оптимистичный вариант, а [ситуация] сейчас на самом деле развивается по самому плохому сценарию», — сказал дипломат, комментируя визит главы офиса украинского президента Андрея Ермака в США.

По его словам, группа республиканцев, включая спикера палаты представителей Майка Джонсона, хочет «фактически отодвинуть вопрос об оказании помощи Украине».

Американский президент Джо Байден одобрил временный бюджет США до 19 января, помощь Украине и Израилю в него не вошли.

Материал дополняется