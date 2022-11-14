США потратили $520 млн для покупки оружия взамен отданного Украине

Армия США заключила контракт на $520,8 млн для покупки вооружения взамен отданного Украине

Армия США заключила с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin несколько контрактов на сумму в $520 млн для восполнения реактивных систем залпового огня взамен тех, что были предоставлены Украине. Об этом сообщает Washington Examiner.

«Распределение этих контрактов демонстрирует то значительное влияние, которое имеют РСЗО в качестве важного боевого средства для наших международных партнеров», — отметил заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте, сообщает Washington Examiner.

Помощник министра по закупкам, логистике и технологиям Дуглас Р. Буш отметил, что подобный контракт позволит США пополнять собственные запасы, одновременно предоставляя критически важную помощь своим союзникам и международным партнерам.

С января США выделили на помощь в сфере безопасности Украине более $19,3 млрд, из них $18,6 млрд были выделены после ввода российских войск в эту страну. Поддержка со стороны Вашингтона включала передачу Киеву среди прочего 4 тыс. высокоточных артиллерийских снарядов, более 8500 противотанковых систем Javelin и более 38 000 других противотанковых систем, 142 единицы 155-мм гаубиц, до 924 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов.

Российские власти неоднократно критиковали западные страны за военную помощь Украине. В МИДе заявляли, что поставка Киеву дальнобойных и более мощных средств поражения станет «красной линией» для Москвы.

12 ноября власти США подчеркнули, что продолжат поставлять Украине вооружение для участия в боестолкновениях. Вашингтон отметил, что не станет давить на Киев и указывать ему что делать, поскольку только украинская сторона может решать, «когда и как она захочет вести переговоры».

Lockheed Martin Corporation — американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. Компания производит в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и снаряды GMLRS.