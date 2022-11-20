Итоги и главные заявления первого с 2018 года очного саммита АТЭС

Первая за четыре года «живая» встреча лидеров АТЭС в отсутствие Джо Байдена и Владимира Путина ознаменовалась выходом на первый план китайского лидера Си Цзиньпина. Единогласного осуждения военной операции на Украине не произошло

Камала Харрис и Си Цзиньпин (Фото: VP / Twitter)

Что обсуждали на саммите АТЭС

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), прошедший в Бангкоке почти сразу после встречи G20 на Бали, существенно отличался уровнем представительности от предыдущего мероприятия. Вместо президента США Джо Байдена в столицу Таиланда отправилась вице-президент Камала Харрис, российский президент Владимир Путин не приехал, и Москву представлял первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Главным гостем саммита стал председатель КНР Си Цзиньпин, Пекин распространил его письменное обращение к участникам в пятницу, 18 ноября, накануне открытия саммита. В нем Си Цзиньпин заявил о том, что Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) не является «ничьим задним двором» и не должен становиться «ареной соперничества крупных держав».

Это заявление последовало за первой очной встречей Байдена и Си Цзиньпина, которая состоялась несколькими днями ранее «на полях» саммита G20. По ее итогам американский президент заявил о стремлении урегулировать соперничество Вашингтона и Пекина «ответственным образом». В свою очередь, уже в Бангкоке Харрис заявила, что США не намерены сокращать присутствие в АТР. Также политик вспомнила про Индо-Тихоокеанскую экономическую структуру (IPEF), которая создавалась Вашингтоном в мае 2022 года для противодействия влиянию Пекина в АТР.

Однако основное внимание вице-президента США было направлено на КНДР после ракетного пуска в сторону Японии, состоявшегося накануне саммита. Харрис пришлось созвать экстренное заседание с рядом участников саммита, включая лидеров Японии и Южной Кореи. «Мы решительно осуждаем эти действия и вновь призываем Северную Корею прекратить дальнейшие незаконные дестабилизирующие действия», — сказала Харрис.

Как затронули Россию и Украину

Военный конфликт на Украине, в отличие от саммита G20, не был в числе главных тем встречи лидеров АТЭС. В программе саммита не было предусмотрено выступление украинского президента Владимира Зеленского. О том, что ситуация на Украине несет риски и для АТР, заявил в выступлении французский лидер Эммануэль Макрон, который присутствовал на саммите как гость. Он призвал участников форума помочь ему донести до России необходимость закончить военные действия.

В итоговом заявлении лидеров АТЭС единогласная позиция по украинскому конфликту отражена не была. «Большинство членов [АТЭС] осудило войну на Украине и подчеркнуло, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике, ограничивая ее рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности. Были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций», — отмечается в документе.

Комментируя еще черновик совместного заявления, Белоусов спорил: резкий рост цен произошел в 2021 году, а не в 2022-м, и не имел связи с действиями России, рассказывал он сам журналистам на форуме. «Интересно наблюдать, как сегодня на закрытых сессиях была критика в адрес России со стороны американцев, японцев, Макрон выступал. И дальше через несколько фраз: «Мы только все вместе (должны действовать), только все вместе», — сказал он в пятницу. Это подтвердил и замглавы МИД Александр Панкин. «Речь госсекретаря Блинкена была жесткой, речь японцев была жесткой. Но мы часто видим, что заявленная, объявляемая риторика, если доходит дело до дипломатического согласования, по ходу может правиться», — сказал он журналистам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя падение ракеты в Польше, заявил в Бангкоке, что «невзирая на конкретные детали инцидента, Россия несет ответственность за произошедшее». «Мы видим каждый день, как Россия градом сыпет ракетами на территорию Украины с целью уничтожить критическую инфраструктуру, возможность поддерживать освещение, отапливать дома, просто жить и двигаться дальше», — сказал Блинкен. В свою очередь, Белоусов заявил журналистам, что ему «искренне жаль» госсекретаря, потому что эти заявления выглядят комично. «Может быть, Блинкен не успел «развернуться» в отличие от своих коллег, а может быть, сделал это слишком поспешно — мне трудно судить», — рассказал Белоусов, заметив, что западные страны резко изменили риторику в контексте этого события: сначала планировали созвать совет НАТО, а теперь говорят, что инцидент в Польше — это случайность (Москва отрицала, что ее ракета могла приземлиться на территории Польши, позднее представители НАТО и Варшавы заявили, что, вероятнее всего, инцидент стал следствием работы украинской системы ПВО, защищавшей страну от российских ракет).

Главные цитаты саммита

Си Цзиньпин: «Никакая попытка развязать новую холодную войну никогда не будет допущена ни народом, ни нашим временем».

Камала Харрис: «Мы здесь, чтобы остаться. Мы продолжим работать с нашими партнерами в регионе, чтобы увеличивать прямые иностранные инвестиции, свободный поток капитала, а также и без того высокий уровень товаров и услуг, которые перетекают между Соединенными Штатами и странами Индо-Тихоокеанского региона».

Эммануэль Макрон: «Франция занимается не только поддержкой Украины. Она продолжит делать это, но также будет плотно работать с другими странами: Китаем, Индией, всем регионом, Ближним Востоком, Африкой, Латинской Америкой, чтобы добиться понимания, что эта война — также и ваша проблема, которая влечет серьезную дестабилизацию».

Премьер Японии Фумио Кисида: «Я повторил тезис о важности мира и безопасности в Тайваньском проливе» (о первой за почти три года встрече с лидером КНР).

Лидеры АТЭС в итоговой декларации: «Признавая пагубное влияние коррупции на экономический рост и развитие, мы привержены практическим действиям и единому подходу по совместной борьбе с трансграничной коррупцией и недопущению того, чтобы коррупционеры и их незаконные активы обретали тихую гавань в нашем регионе».

Андрей Белоусов: «Лейтмотив [заседания лидеров АТЭС] — это практически единодушное мнение о том, что мировая экономика входит в период сильных потрясений, что дополнительно усугубляется климатическими проблемами и нерешенными проблемами технологического развития. В основном речь шла о призывах к тому, что выходить из этой ситуации можно только всем вместе».

Андрей Белоусов: «Бросается в глаза сильный разрыв между масштабом проблем и теми инструментами, которые предлагаются для их решения. А что предлагается? Быстро прекратить военные действия на Украине, что, по мнению авторов, должно вернуть цены на свои места. А второе — это повышение процентных ставок центробанками для того, чтобы остановить инфляцию. Понятно, что такого рода действия абсолютно неадекватны и недостаточны для того, чтобы решать те вопросы, которые есть. Проблемы структурные, системные, и здесь еще только предстоит выработать меры для того, чтобы их решить. Отчасти бремя решения этих вопросов легло на американцев, которые получили сейчас эстафетную палочку, к которым перешло председательство [в АТЭС] в следующем году».