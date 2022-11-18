Белоусов назвал экономику России «островком стабильности»

На фоне высокой инфляции и волатильности на мировых рынках экономика России является «‎островком стабильности», заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ситуация здесь лучше поддается прогнозированию, чем в Европе

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Саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке проходит на фоне драматических событий, среди которых энергетический и продовольственный кризисы, ожидание рецессии, и на этом фоне экономика России является «‎островком стабильности», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов, возглавляющий российскую делегацию, передает корреспондент РБК. Он отметил, что грядущая рецессия станет следствием нескольких факторов.

«Дело в том, что рынки пришли в движение еще в 2021 году. Мы помним с вами, как цены на металлы <...> выросли в два раза. И все гадали — это временное или не временное (явление). Вот это движение рынков создает очень высокую неопределенность для производителей. Никто не может выстраивать долгосрочные планы. Плюс накладывается высокая инфляция с необходимостью ужесточения монетарной и фискальной политики, и плюс проблема долгов никуда не делась», — отметил Белоусов.

По его словам, сложившаяся ситуация главным образом угрожает экономике Еврозоны. «Это сочетание факторов, конечно создает очень большую угрозу для стабильности экономики прежде всего в странах ЕС, южной Европы, да в общем-то уже и Германии», — сказал вице-премьер.

В то же время положение российской экономики более выгодное. «У нас в этом отношении все гораздо более устойчиво. Россия, как это ни покажется странным, в условиях санкций сейчас является, пожалуй, островком стабильности. Здесь события прогнозировать легче», — отметил Белоусов.

Он напомнил, что российская экономика прошла нижнюю точку спада в части потребительского спроса, а в части инвестиций это произойдет в скором времени. При этом российский бизнес, по мнению вице-премьера, оценивает экономические условия скорее позитивно. «Две цифры, два показателя на самом деле показывают, что бизнес довольно оптимистично смотрит на эту ситуацию. Это индекс PMI, который у нас стандартно больше 50%. И второе — очень низкий уровень безработицы, очень высокая занятость, даже ниже чем 4%», — сказал он.

По последним данным Росстата, безработица в России в сентябре 2022 года выросла до 3,9% с 3,8% в августе (исторический минимум за весь период наблюдений с 1991 года).

Белоусов отметил, что перечисленные индикаторы свидетельствуют о благоприятной экономической конъюнктуре. «Хотя темпы роста отрицательные, это связано в основном с событиями второго квартала. В этом году мы достаточно устойчиво выходим на минус 3% — минус 2,8% (ВВП). На следующий год мы укладываемся в однопроцентный спад», — резюмировал вице-премьер.

По прогнозу Минэкономразвития, спад ВВП России в 2022 году составит 2,9%, а в 2023 году — 0,8%. Согласно ожиданиям Банка России, сокращение ВВП в 2022 году будет в диапазоне 3—3,5%, а в 2023-м экономика сожмется на 1—4%. По итогам третьего квартала 2022 года ВВП упал на 4%, сообщал Росстат.

В начале 2008 года занимавший тогда пост министра финансов Алексей Кудрин заявил на экономическом форуме в Давосе, что Россия — тихая гавань посреди начинающегося мирового шторма. Спустя полгода страну накрыл финансовый кризис. «Мы стали считать, что если за полгода кризис не добрался до России, да и ключевые иностранные институты он тоже не подорвал, то беда нас обойдет стороной. Я искренне так считал в феврале 2008 года», — объяснял потом Кудрин в интервью «Ведомостям».