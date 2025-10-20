 Перейти к основному контенту
ВСУ вернули под Харьков генерала, организовавшего там оборону в 2024-м

После изменения структуры ВСУ была создана группировка объединенных сил под командованием генерала Драпатого. Зона ее ответственности — Харьковская область и прилегающие территории
Михаил&nbsp;Драпатый
Михаил Драпатый (Фото: Wikipedia)

В Харьковской области Украины будет действовать новое подразделение ВСУ — группировка объединенных сил под командование генерал-майора Михаила Драпатого, сообщается в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) этой войсковой структуры.

«В силах обороны Украины произошли структурные изменения, в результате которых создана новая группировка объединенных сил. Ею почти в полном составе будет управлять командование объединенных сил под руководством генерал-майора Михаила Драпатого <...>. Зона ответственности нашего командования охватывает Харьковскую область и непосредственно прилегающие территории, а также подразделения и корпуса, которые ранее курировала группировка войск «Север», — говорится в сообщении.

Зону ответственности группировки при этом называют «сложной и напряженной». В ВСУ напомнили, что в 2024-м Драпатый уже руководил оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» (был назначен ее командиром в мае прошлого года).

Весной 2024-го российские войска заняли несколько населенных пунктов неподалеку от Харькова со стороны Белгородской области и продвинулись в районе Волчанска.

Сейчас российские войска также успешно продвигаются в Харьковской области. Так, в пятницу стало известно о новых занятых поселениях: Тихое (под Волчанском) и Песчаное (под Купянском). В этом месяце под российский контроль в регионе перешло еще несколько населенных пунктов.

Новым главой Одессы вместо Труханова стал бригадный генерал Лысак
Политика
Сергей Лысак

В ноябре 2024-го Драпатый получил повышение — стал командующим сухопутными войсками. Сообщая о назначении, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что генерал «доказал свою эффективность в боях». Оставаясь на этом посту, в текущем году Драпатый также стал командовать оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» (потом была переименована в «Днепр», отвечала за фронт от Харьковской до Запорожской области).

В минувшем июне генерал решил уйти в отставку с поста командующего сухопутными войсками после российского удара по учебному полигону ВСУ. Зеленский вслед за этим назначил его командующим объединенных сил.

11 октября главком ВСУ Александр Сырский сообщил о расформировании в армии всех объединений сухопутных войск и оперативно-тактических группировок, то есть и объединенных сил. Чуть раньше стало известно о ликвидации группировки «Днепр», которой Драпатый руководил восемь месяцев.

«Украинская правда» сообщала, что генерал будет командовать войсками северо-восточнее, то есть его зона ответственности уменьшится вдвое. «РБК Украина» летом сообщал о конфликте Драпатого и Сырского.

