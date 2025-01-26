Зеленский отправил командира сухопутных войск на «жесткое» направление
Президент Украины Владимир Зеленский поручил командование оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» командующему Сухопутными войсками генерал-майору Михаилу Драпатому, сообщается в телеграм-канале главы государства.
«Поручил сегодня усилить командный состав наших войск в Донецкой области — генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица». Это самые жесткие направления боев», — указал он.
Группировка «Хортица» действует на направлении Курахово и Великая Новоселка. О занятии обоих населенных пунктов сообщало российское Минобороны — Курахово 6 января, Великой Новоселки — 26-го.
Ранее группировкой командовал генерал-майор Андрей Гнатов, который также руководил Объединенными силами ВСУ. Его назначили заместителем начальника Генштаба.
При этом Драпатый сохранит должность командующего сухопутными войсками. Этот пост он получил в конце ноября прошлого года.
Объявляя о назначении, Зеленский отметил, что «Драпатый успешно организовал оборону на харьковском направлении». Речь идет событиях весны 2024-го, когда российские войска продвигались в сторону города и заняли несколько населенных пунктов вблизи него.
Драпатый на тот момент был заместителем начальника Генштаба по подготовке военных. До января прошлого года он возглавлял оперативную группировку «Херсон» и получил известность как один из командиров, руководивших боевыми действиями на правом берегу Херсонской области в 2022 году (в ноябре того года российская армия провела отвод войск оттуда). В зоне боевых действий в Донбассе Драпатый командовал подразделениями с 2014 года.
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