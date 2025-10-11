Сырский объявил о ликвидации объединенных сил в составе ВСУ

В ВСУ расформировали также все оперативно-тактические группировки, сообщил главком. Ранее он ликвидировал группировку «Днепр», которой руководил командующий Объединенными силами Драпатый. СМИ писали о конфликте генерала с Сырским

Фото: Reuters

В составе Вооруженных сил Украины расформированы все объединения сухопутных войск и оперативно-тактические группировки, сообщил главком ВСУ Александр Сырский в телеграм-канале.

«Их функции передаются группировке войск (сил), образованной на основе оперативных командований. Командование объединенных сил ВС Украины получит свой важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами», — написал генерал, объяснив это «оптимизацией органов военного управления».

Объединенными силами командует генерал-майор Михаил Драпатый. 6 октября «Украинская правда» писала, что Сырский в конце прошлого месяца ликвидировал оперативно-стратегическую группировку «Днепр» (бывшая «Хортица»), которая отвечала за значительную часть фронта от Запорожья до Харьковщины — в частности, за распределение боеприпасов между бригадами. По данным издания, функции «Днепра» перейдут группировкам войск и вновь созданным корпусам.

Группировку «Днепр» восемь месяцев возглавлял Драпатый. Однако он сохранит должность командующего Объединенными силами (президент Владимир Зеленский назначил его на этот пост в июне этого года), за ним также оставят северо-восточное направление фронта, где генерал будет руководить одной из группировок войск, уточняла газета. Однако зона ответственности Драпатого уменьшится примерно вдвое, отмечала «УП».

Один из собеседников издания назвал это «способом убрать конкурента». О конфликте между Сырским и Драпатым еще летом сообщал «РБК Украина». Последний тогда возглавлял Сухопутные войска, но подал в отставку после удара по 239-му полигону ВСУ. Вскоре после этого Зеленский назначил его командующим Объединенных сил.

Как пояснил позднее «РБК-Украине» представитель Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев, группировка «Днепр» была не штатной структурой, а временной. Она была расформирована в связи с «внедрением корпусной реформы». «В связи с принятием корпусами своих зон ответственности и в целях улучшения управления войсками потребность в существовании оперативно-стратегических группировок отпала. Именно поэтому ОСУВ «Днепр» прекратил свое существование», — объяснил Ковалев.

О начале перехода на корпусную структуру главком ВСУ объявил в феврале этого года. «Надеюсь, что такая реорганизация позволит нам создать больше дееспособных резервов, чтобы иметь возможность проводить активные контрнаступательные и наступательные действия», — объяснял он.

1 октября начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов сообщил, что ВСУ полностью перешли на корпусную систему.

Как писала LIGA.net, корпуса заменили временные оперативно-стратегические и тактические группировки, которые, в отличие от первых, не являются штатными подразделениями. Туда на руководящие должности отправляли офицеров как в командировку, поэтому они могли не ориентироваться в подчиненных им бригадах, объяснял изданию экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.