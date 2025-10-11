 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Сырский объявил о ликвидации объединенных сил в составе ВСУ

Главком Сырский: в ВСУ ликвидированы все объединения сухопутных войск
Сюжет
Военная операция на Украине
В ВСУ расформировали также все оперативно-тактические группировки, сообщил главком. Ранее он ликвидировал группировку «Днепр», которой руководил командующий Объединенными силами Драпатый. СМИ писали о конфликте генерала с Сырским
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В составе Вооруженных сил Украины расформированы все объединения сухопутных войск и оперативно-тактические группировки, сообщил главком ВСУ Александр Сырский в телеграм-канале.

«Их функции передаются группировке войск (сил), образованной на основе оперативных командований. Командование объединенных сил ВС Украины получит свой важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами», — написал генерал, объяснив это «оптимизацией органов военного управления».

Объединенными силами командует генерал-майор Михаил Драпатый. 6 октября «Украинская правда» писала, что Сырский в конце прошлого месяца ликвидировал оперативно-стратегическую группировку «Днепр» (бывшая «Хортица»), которая отвечала за значительную часть фронта от Запорожья до Харьковщины — в частности, за распределение боеприпасов между бригадами. По данным издания, функции «Днепра» перейдут группировкам войск и вновь созданным корпусам.

Группировку «Днепр» восемь месяцев возглавлял Драпатый. Однако он сохранит должность командующего Объединенными силами (президент Владимир Зеленский назначил его на этот пост в июне этого года), за ним также оставят северо-восточное направление фронта, где генерал будет руководить одной из группировок войск, уточняла газета. Однако зона ответственности Драпатого уменьшится примерно вдвое, отмечала «УП».

Сырский заявил о сложной ситуации на фронте для ВСУ
Политика
Фото:Reuters

Один из собеседников издания назвал это «способом убрать конкурента». О конфликте между Сырским и Драпатым еще летом сообщал «РБК Украина». Последний тогда возглавлял Сухопутные войска, но подал в отставку после удара по 239-му полигону ВСУ. Вскоре после этого Зеленский назначил его командующим Объединенных сил.

Как пояснил позднее «РБК-Украине» представитель Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев, группировка «Днепр» была не штатной структурой, а временной. Она была расформирована в связи с «внедрением корпусной реформы». «В связи с принятием корпусами своих зон ответственности и в целях улучшения управления войсками потребность в существовании оперативно-стратегических группировок отпала. Именно поэтому ОСУВ «Днепр» прекратил свое существование», — объяснил Ковалев.

О начале перехода на корпусную структуру главком ВСУ объявил в феврале этого года. «Надеюсь, что такая реорганизация позволит нам создать больше дееспособных резервов, чтобы иметь возможность проводить активные контрнаступательные и наступательные действия», — объяснял он.

1 октября начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов сообщил, что ВСУ полностью перешли на корпусную систему.

Как писала LIGA.net, корпуса заменили временные оперативно-стратегические и тактические группировки, которые, в отличие от первых, не являются штатными подразделениями. Туда на руководящие должности отправляли офицеров как в командировку, поэтому они могли не ориентироваться в подчиненных им бригадах, объяснял изданию экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

