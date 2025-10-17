ВС России заняли три населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях

Минобороны заявило о взятии трех населенных пунктов в зоне спецоперации

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские силы взяли под контроль населенные пункты Тихое и Песчаное в Харьковской области, сообщило Минобороны.

В Днепропетровской области под контроль был взят населенный пункт Приволье.

Песчаное – село в Купянском районе Харьковской области с населением около 520 человек. Находится у границы с ЛНР в 22 км к юго-востоку от Купянска.

Тихое – село в Волчанском районе Харьковской области с населением около 160 человек. Расположено в 5 км к западу от Волчанска.

Приволье – село в Покровском районе Днепропетровской области с населением около 40 человек. Расположено на берегу реки Янчур в 1,5 км к северу от границы с Запорожской областью.

Материал дополняется