Военная операция на Украине
0

Минобороны заявило о взятии трех населенных пунктов в зоне спецоперации

ВС России заняли три населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские силы взяли под контроль населенные пункты Тихое и Песчаное в Харьковской области, сообщило Минобороны.

В Днепропетровской области под контроль был взят населенный пункт Приволье.

Песчаное – село в Купянском районе Харьковской области с населением около 520 человек. Находится у границы с ЛНР в 22 км к юго-востоку от Купянска.

Тихое – село в Волчанском районе Харьковской области с населением около 160 человек. Расположено в  5 км к западу от Волчанска. 

Приволье – село в Покровском районе Днепропетровской области с населением около 40 человек. Расположено на берегу реки Янчур в 1,5 км к северу от границы с Запорожской областью.

Минобороны сообщило о взятии двух сел в ДНР и Днепропетровской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Материал дополняется

