Новым главой Одессы вместо Труханова стал бригадный генерал Лысак

Мэра Одессы Геннадия Труханова на посту сменит бригадный генерал из Днепропетровской области. Накануне Зеленский лишил Труханова гражданства

Сергей Лысак (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении главой Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, который возглавляет Днепропетровскую областную военную администрацию, сообщает «РБК Украина».

Лысака сменит на посту главы Днепропетровской областной военной администрации его первый заместитель Владислав Гайваненко.

Лысак занимал этот пост с февраля 2023 года. С июля 2022-го по февраль 2023 года он был начальником управления СБУ в Днепропетровской области. В 2022 году ему присвоено звание бригадного генерала.

Зеленский лишил гражданства страны мэра Одессы Геннадия Труханова 14 октября. В эфире телевизионного марафона «Единые новости» сообщили, что у него было подтверждено наличие российского паспорта, позднее об этом сообщила также Служба безопасности Украины. Также гражданства лишили бывшего народного депутата Украины Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.

Труханов заявлял, что планирует оспаривать решение о лишении украинского паспорта в суде. «Я буду защищаться, я буду подавать в суд», — сказал он, отметив, что обратится в Европейский суд по правам человека, если решить вопрос не удастся.

В тот же день Зеленский поручил рассмотреть вопрос возможного создания Одесской городской военной администрации. Петиция с соответствующим требованием появилась на сайте президента Украины 24 сентября.