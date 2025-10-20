Зеленский заявил о возможном приближении конца конфликта

На фоне прекращения огня в секторе Газа в мире «формируется мощный запрос» на окончание боев на Украине, заявил Зеленский. Путин говорил, что Россия стремится завершить конфликт

Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что завершить военный конфликт с Россией быстро не удастся, но предпосылки для приближения к миру есть.

«Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю», — сказал он журналистам (цитата по «РБК-Украина»). По словам Зеленского, президент США Дональд Трамп, вдохновленный успехом на Ближнем Востоке, «на этой волне хочет закончить войну России против Украины».

Зеленский указал, что конфликты на Украине и в секторе Газа несоизмеримы ни по уровню потерь, ни по количеству использованных средств, ни по масштабу боев. Несмотря на это, в мире «формируется мощный политический запрос» на окончание военных действий: «Давайте сейчас все силы бросим и закончим войну России против Украины».

Украинский президент добавил, что положительно относится к призыву Трампа остановиться на текущей линии фронта. Его республиканец озвучил после переговоров с Зеленским в Белом доме 17 октября. Им предшествовал телефонный разговор американского лидера с президентом России Владимиром Путиным, на котором стороны договорились провести второй российско-американский саммит (первый прошел на Аляске 15 августа). Встреча должна состояться в Будапеште, дата пока не назначена.

Трамп говорил, что после достижения перемирия между ХАМАС и Израилем США сосредоточатся на разрешении российско-украинского конфликта. На переговорах с украинской стороной он выразил надежду, что урегулирования можно будет достичь без поставок Киеву ракет Tomahawk. Axios писал, что приоритетом республиканец считает дипломатию, а передача ВСУ дальнобойных ракет может помешать этим усилиям.

Путин заявлял, что Россия стремится к завершению конфликта и делает для этого все возможное.