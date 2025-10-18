 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Axios сообщил об отказе Трампа передавать Зеленскому Tomahawk

Axios: Трамп в ходе напряженной встречи отказался передавать Зеленскому Tomahawk
Сюжет
Военная операция на Украине
Один из источников описал переговоры Трампа и Зеленского как «непростые», а другой сообщил, что они «прошли плохо». Трамп дал понять, что приоритетом для него сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут подорвать эти усилия

Президент США Дональд Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в ходе «напряженной встречи» в Белом доме, что он не намерен поставлять дальнобойные ракеты Tomahawk — по крайней мере сейчас, пишет Axios со ссылкой на два источника.

По словам собеседников издания, американский лидер дал понять Зеленскому, что приоритетом для него сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут подорвать эти усилия.

Один из источников описал переговоры Трампа и Зеленского как «непростые», а другой сообщил, что они «прошли плохо».

«Никто не кричал, но Трамп был жестким», — рассказал один из собеседников. По словам второго, глава Белого дома «сделал несколько резких заявлений» во время встречи с украинским коллегой и в некоторые моменты «было немного эмоционально».

Встреча внезапно завершилась через 2,5 часа, пишет Axios. «Думаю, мы закончили. Посмотрим, что будет на следующей неделе», — приводит издание слова президента США. Трамп намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште в течение следующих двух недель.

Зеленский сразу после встречи в Белом доме пообщался с европейскими лидерами. Некоторые из них были озадачены, сообщил источник.

На брифинге украинский лидер позднее заявил, что они с Трампом решили не обсуждать поставки Tomahawk публично, поскольку США хотят избежать эскалации. На вопрос, оптимистичен ли он в отношении ракет, Зеленский ответил: «Я реалистичен». По словам источников, украинский президент настаивал на поставках ракет, но Трамп не проявил гибкости.

Трамп потребовал от Зеленского заключить сделку с Россией
Политика

Во время разговора Зеленского с европейскими лидерами премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил поработать с США над проектом мирного соглашения для Киева по аналогии с мирным планом для сектора Газа, рассказзал источник.

Путин в телефонном разговоре с Трампом предупредил того о «существенном ущербе» для отношений между Россией и США в случае поставок ракет на Украину, «не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Путин также говорил, что передача Tomahawk Киеву не изменит соотношение сил на поле боя, и обещал сбивать их.

Елена Чернышова
Дональд Трамп Владимир Зеленский Tomahawk
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
