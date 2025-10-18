Axios сообщил об отказе Трампа передавать Зеленскому Tomahawk
Президент США Дональд Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в ходе «напряженной встречи» в Белом доме, что он не намерен поставлять дальнобойные ракеты Tomahawk — по крайней мере сейчас, пишет Axios со ссылкой на два источника.
По словам собеседников издания, американский лидер дал понять Зеленскому, что приоритетом для него сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут подорвать эти усилия.
Один из источников описал переговоры Трампа и Зеленского как «непростые», а другой сообщил, что они «прошли плохо».
«Никто не кричал, но Трамп был жестким», — рассказал один из собеседников. По словам второго, глава Белого дома «сделал несколько резких заявлений» во время встречи с украинским коллегой и в некоторые моменты «было немного эмоционально».
Встреча внезапно завершилась через 2,5 часа, пишет Axios. «Думаю, мы закончили. Посмотрим, что будет на следующей неделе», — приводит издание слова президента США. Трамп намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште в течение следующих двух недель.
Зеленский сразу после встречи в Белом доме пообщался с европейскими лидерами. Некоторые из них были озадачены, сообщил источник.
На брифинге украинский лидер позднее заявил, что они с Трампом решили не обсуждать поставки Tomahawk публично, поскольку США хотят избежать эскалации. На вопрос, оптимистичен ли он в отношении ракет, Зеленский ответил: «Я реалистичен». По словам источников, украинский президент настаивал на поставках ракет, но Трамп не проявил гибкости.
Во время разговора Зеленского с европейскими лидерами премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил поработать с США над проектом мирного соглашения для Киева по аналогии с мирным планом для сектора Газа, рассказзал источник.
Путин в телефонном разговоре с Трампом предупредил того о «существенном ущербе» для отношений между Россией и США в случае поставок ракет на Украину, «не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Путин также говорил, что передача Tomahawk Киеву не изменит соотношение сил на поле боя, и обещал сбивать их.
