Венедиктова во второй раз оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Бывшего главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан иноагентом) во второй раз за год оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента, следует из данных картотеки.
Административное наказание по ч. 4 ст. 19.34 КоАП — этот пункт предусматривает штраф за публикацию материалов без указания на то, что они были произведены или распространены иностранным агентом, — было назначено Венедиктову 7 октября.
Статья предусматривает штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
В первый раз за отсутствие маркировки иноагента Венедиктова оштрафовали на 45 тыс. руб. в феврале.
Согласно ст. 330.1 УК, нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП два раза в течение одного года, грозит такому лицу лишением свободы на срок до двух лет.
РБК обратился за комментарием к Венедиктову.
Венедиктова включили в реестр иноагентов в апреле 2022 года. По словам журналиста, причиной для этого стала зарплата, которую он получал за работу на радиостанции, и дивиденды от издания журнала «Дилетант».
Радиостанцию «Эхо Москвы» закрыли в марте 2022 года после блокировки Роскомнадзором ее ресурсов по требованию Генпрокуратуры. С марта того же года на частоте радиостанции вещает радио Sputnik. Редакция пыталась оспорить решение о блокировке и подавала в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор, однако тот признал его законным.
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