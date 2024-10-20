Алексея Венедиктова во второй раз оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Венедиктова во второй раз оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

В первый раз за отсутствие плашки иноагента Венедиктова оштрафовали на 45 тыс. руб. в феврале. Два административных нарушения за год могут повлечь уголовную ответственность

Алексея Венедиктова (признан иноагентом) (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Бывшего главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан иноагентом) во второй раз за год оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента, следует из данных картотеки.

Административное наказание по ч. 4 ст. 19.34 КоАП — этот пункт предусматривает штраф за публикацию материалов без указания на то, что они были произведены или распространены иностранным агентом, — было назначено Венедиктову 7 октября.

Статья предусматривает штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

В первый раз за отсутствие маркировки иноагента Венедиктова оштрафовали на 45 тыс. руб. в феврале.

Согласно ст. 330.1 УК, нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП два раза в течение одного года, грозит такому лицу лишением свободы на срок до двух лет.

РБК обратился за комментарием к Венедиктову.

Венедиктова включили в реестр иноагентов в апреле 2022 года. По словам журналиста, причиной для этого стала зарплата, которую он получал за работу на радиостанции, и дивиденды от издания журнала «Дилетант».

Радиостанцию «Эхо Москвы» закрыли в марте 2022 года после блокировки Роскомнадзором ее ресурсов по требованию Генпрокуратуры. С марта того же года на частоте радиостанции вещает радио Sputnik. Редакция пыталась оспорить решение о блокировке и подавала в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор, однако тот признал его законным.