Алексея Венедиктова оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Алексей Венедиктов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Черемушкинский суд Москвы оштрафовал главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова на 45 тыс. руб. за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

«Венедиктов Алексей Алексеевич <...> подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 45 000 руб.», — говорится в публикации.

Его признали виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП — этот пункт запрещает публиковать материалы без указания на то, что они были произведены и распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента.

Такие публикации должны быть отмечены специальной маркировкой. Максимальное наказание за нарушение этого правила для физлиц — штраф до 50 тыс. руб., для должностных — до 300 тыс. руб., для юридических — до 500 тыс. руб.

Венедиктова включили в реестр иноагентов в апреле 2022 года. По словам журналиста, причиной для этого стала зарплата, которую он получал за работу на радиостанции, и дивиденды от издания журнала «Дилетант».