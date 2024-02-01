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Алексея Венедиктова оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Суд в Москве оштрафовал Алексея Венедиктова за отсутствие маркировки иноагента
Алексей Венедиктов
Алексей Венедиктов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Черемушкинский суд Москвы оштрафовал главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова на 45 тыс. руб. за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

«Венедиктов Алексей Алексеевич <...> подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 45 000 руб.», — говорится в публикации.

Его признали виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП — этот пункт запрещает публиковать материалы без указания на то, что они были произведены и распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента.

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Такие публикации должны быть отмечены специальной маркировкой. Максимальное наказание за нарушение этого правила для физлиц — штраф до 50 тыс. руб., для должностных — до 300 тыс. руб., для юридических — до 500 тыс. руб.

Венедиктова включили в реестр иноагентов в апреле 2022 года. По словам журналиста, причиной для этого стала зарплата, которую он получал за работу на радиостанции, и дивиденды от издания журнала «Дилетант».

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Эхо Москвы Алексей Венедиктов иноагент СМИ журналистика Черемушкинский суд
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