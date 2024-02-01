Алексея Венедиктова оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Черемушкинский суд Москвы оштрафовал главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова на 45 тыс. руб. за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.
«Венедиктов Алексей Алексеевич <...> подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 45 000 руб.», — говорится в публикации.
Его признали виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП — этот пункт запрещает публиковать материалы без указания на то, что они были произведены и распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента.
Такие публикации должны быть отмечены специальной маркировкой. Максимальное наказание за нарушение этого правила для физлиц — штраф до 50 тыс. руб., для должностных — до 300 тыс. руб., для юридических — до 500 тыс. руб.
Венедиктова включили в реестр иноагентов в апреле 2022 года. По словам журналиста, причиной для этого стала зарплата, которую он получал за работу на радиостанции, и дивиденды от издания журнала «Дилетант».
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