Венедиктов подал иск к руководству «Газпром-Медиа» на ₽1 млрд из-за «Эха»

Владелец 32,6% «Эха Москвы» — «Эмхк» — подала иск на возмещение убытков на сумму 1,1 млрд руб. к членам совета директоров из-за закрытия радиостанции и требует признать их действия незаконными

Алексей Венедиктов (признан Минюстом иноагентом) (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

ООО «Эмхк» (ее основной акционер — бывший главный редактор закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, признанный Минюстом иноагентом) подала иск на 1,1 млрд руб. к топ-менеджерам холдинга «Газпром-Медиа» (ГПМ). Карточка иска размещена в базе арбитражных дел, внимание на нее обратили «Ведомости», Венедиктов подтвердил газете информацию об иске.

В качестве ответчиков названы члены совета директоров ЗАО «Эхо Москвы»: заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Юлия Голубева, президент «ГПМ Радио» Юрий Костин и его гендиректор Вадим Терещук, гендиректор ЗАО Екатерина Павлова и бывший член совдира Леонид Савков.

Как пояснил Венедиктов, «Эмхк» требует взыскания убытков с членов совета директоров и гендиректора ЗАО «Эхо Москвы», которые были обусловлены прекращением деятельности СМИ, принадлежавших «Эмхк», и отказом от прав на товарные знаки «Эхо Москвы» и «Радио Эхо Москвы».

«Решение о закрытии радиостанции было принято советом директоров ЗАО «Эхо Москвы» после блокировки Роскомнадзором ее ресурсов по требованию Генпрокуратуры, поскольку общество фактически не могло вести никакую деятельность. При этом деятельность общества была убыточной задолго до прекращения работы СМИ. Миноритарные акционеры в финансировании деятельности радиостанции не участвовали и никаких предложений по способам улучшения финансовых результатов не выдвигали», — заявили РБК в пресс-службе ГПМ.

Согласно карточке дела в реестре арбитражных судов, иск был подан 12 декабря. В определении о принятии искового заявления говорится, что «Эмхк» требует взыскать солидарно с Голубевой, Костина и Савкова убытки в размере 892 млн 991 тыс. руб., с Голубевой, Терещук и Павловой солидарно — 200 млн 86 тыс. руб., а также признать действия незаконными.

По данным СПАРК, Венедиктову в «Эмхк» принадлежит 55,5%, 24,5% — у Юрия Федутинова (бывший гендиректор ЗАО «Эхо Москвы»), и 20% — у американской «EM Holding Company»). ООО «Эмхк» владеет 32,6% в ЗАО «Эхо Москвы», пишут «Ведомости» со ссылкой на сведения из иска. Более 66% компании принадлежит ГПМ, еще порядка 1% — у журналистов «Эха Москвы» Сергея Корзуна, Сергея Бунтмана и др., рассказал Венедиктов изданию.

Радиостанция «Эхо Москвы» начала работать в 1990 году. 1 марта 2022 года Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайту «Эха Москвы», так как ресурс, по версии ведомства, опубликовал материалы с призывами к экстремистской деятельности и ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине.

В тот же день радиостанцию отключили от эфира. Спустя несколько дней совет директоров принял решение о ликвидации «Эха Москвы».

С 9 марта на частоте радиостанции вещает радио Sputnik. В начале августа этого года агентство «Россия сегодня» подало заявку на регистрацию товарного знака «Эхо Москвы» в связи с истечением срока регистрации этого товарного знака у его владельца. Венедиктов сравнивал подачу заявки с «переписыванием учебника истории».

Редакция пыталась оспорить решение о блокировке и подавала в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор, однако тот признал его законным.

15 августа Венедиктов сообщил, что представители «Газпром-Медиа» на совете директоров радиостанции проголосовали против продления ее прав на товарный знак «Радио Эхо Москвы» и «Эхо Москвы». «Добровольно отказываются от миллионной (в долларах) собственности», — написал экс-главред радиостанции.

В 2015 году Венедиктов заявлял, что «Газпром-Медиа» оценивал стоимость бренда «Эхо Москвы» в 94 млн руб., или $1,5 млн по тогдашнему курсу.